Mosolyogni imád, látni nem tud a macskaszemű kislány

Az angol, de neve alapján vélhetően magyar származású Lilien Molnart születése után öt nappal ritka szembetegséggel, mikrofalamiával és kolobómával diagnosztizálták. Közismertebb nevén ez a macskaszem-szindróma, amelynek lényege, hogy az összeszűkült írisz egy macskaszemhez teszi hasonlóvá a szemet. Sajnos ez látássérülést vagy akár vakságot is jelent.

Egyelőre Lilien is majdnem teljesen vak, és egyáltalán nem biztos, hogy később tud majd látni. Ez azt is jelenti, hogy Lilien fejlődési rendellenességgel küzd: a mozgási készségei sem tudnak úgy fejlődni, mint a látó babáknak. Az erősen világító játékokat viszont észleli és nagyon szereti, ez pedig a szüleit is reménnyel tölti el.

Lilien egyelőre túl kicsi ahhoz, hogy tudni lehessen, később hogyan alakul az állapota. Szülei remélik, hogy a születése óta tapasztalható vakság csak átmeneti.

(Metro)