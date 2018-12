Inzulinnal ölt az ápoló az idősek otthonában

Egy ápoló állítólag négy cukorbeteg nyugdíjast ölt meg Hollandiában, miután helytelen inzulindózisokat adott be nekik, hogy újraélessze őket, és így hősnek tekinthessék.

Rahiid A. egy rotterdami idősek otthonában volt ápoló, ott követte el a gyilkosságokat a holland ügyészség szerint. Eddig már három halálesetet tudtak a 22 éves ápolóhoz kötni, most viszont egy negyedik esetben is gyanús lett. A gyilkosságok mellett az ápolót további hat nyugdíjas megölési kísérletével is vádolják, akik szerencsésen túlélték az inzulin-túladagolást.

A nurse allegedly killed four diabetic pensioners after injecting them with incorrect insulin doses to revive them and be seen as a hero, according to prosecutors. Known only as Rahiied, 22, the medic worked at a care home in the Dutch city of Rotterdam and was originally suspected of being involved in the deaths of three OAPs.