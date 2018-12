Élete legnehezebb döntése: felesége és gyereke között kellett választania a férjnek

A coloradói Keyvonne Connie-nál november végén, hetekkel a januárra kitűzött dátum előtt megindult a szülés. Belső vérzés alakult ki nála, a kórházban az orvosok pedig azt mondták a férjének, Fredericknek: vagy megműtik előbb a nőt, de akkor elveszíti a kislányát, vagy a babára koncentrálnak, úgy viszont Keyvonne élete kerül veszélybe.

A férj azt nyilatkozta, úgy döntött, ahogy szerinte a felesége akarta volna: a baba életét jelölte meg elsődleges fontosságúként. Császármetszéssel világra is segítették a gyereket, aki az Angelique Keyvonne Connie nevet kapta. Ezek után percek alatt rosszabbra fordult Keyvonne állapota, de még láthatta újszülöttjét. Őt azonban már nem tudták megműteni, még azelőtt meghalt.

A gyereknek még hetekig kórházban kell maradnia, de alapvetően egészséges. Az apa most arra készül, hogy egyedül nevelje fel, és folyamatosan meséljen neki az anyjáról. A férfi főnöke gyűjtést is indított nekik, már 21 ezer dollár össze is gyűlt.

(Café Mom)