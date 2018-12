A fahéj jótékony hatása – 5 ok, amiért érdemes beillesztened az étrendedbe

Csökkenti a vércukorszintet

Egy amerikai kutatás szerint a fahéjban található aldehid segít a vércukorszint optimalizálásában. A kutatók megfigyelték, hogy a fahéj hatására csökken az éhgyomri vércukorszint, javul a szervezet inzulinválasza olyannyira, hogy rendszeres fogyasztása a diabéteszben szenvedők számára is segítség lehet.

Segíti az emésztést

A fahéj elősegíti az élelmiszerek egészséges emésztését. A fahéjban lévő nyálka- és cseranyagoknak, valamint az illóolajnak köszönhetően pedig a gyomor-béltraktus működését is serkenti. Kevesen tudják, hogy a fahéjból tea is főzhető, amely erős emésztésserkentő hatással bír. Ráadásul Indiában rendszeresen használják puffadás ellen, mivel megakadályozza a gázok kialakulását az emésztés során.

Erős antioxidáns

Antioxidánsok a fahéjban igencsak nagy számban fordulnak elő – többek között remek mangánforrás –, ezért a fahéj képes harcolni a szabad gyökök ellen. A fahéj immunerősítő hatása régóta nem vitás, egyes kutatások szerint a világon fellelhető 10 legerősebb antioxidáns élelmiszer egyike.

Szépíti a bőrt

Kiváló tonizáló hatása van, ennek köszönhetően ápolja, szépíti a bőrt. Ezen bőrfiatalító hatása miatt keverik bele krémekbe is. Egyiptomban már ezer évvel ezelőtt is használták hasonló célokra, de napjainkban is használják egyes szépségipari készítményekben, masszázsolajokban.

Elősegíti a fogyást

Mivel serkenti az emésztőnedvek termelését, gyorsítja az anyagcserét, ennek köszönhetően segítségedre van a diétád során. Érdemes tudni, hogy fokozza a vérkeringést, ezáltal az anyagcserét is, amiért enyhe zsírégető hatással bír. Ráadásul csípős-édeskés íze elnyomja a cukor utáni sóvárgást.