Vészesen nő a kórházi fertőzések száma

A TASZ pert indított, hogy hozzák nyilvánosságra a kórházi fertőzésekről szóló jelentést – írja a hvg.hu híre alapján a 24.hu. Sajnos a részletes, kórházakra lebontott adatokat tartalmazó jelentés szövege egyáltalán nem közérthető, ezért a jogi érdekvédelmi szervezet a saját értelmezését is nyilvánosságra hozta.

Elemzésükből egyértelműen kiderül, hogy az elmúlt években tovább nőtt a kórházi fertőzések száma. A hagyományos antibiotikumokra nem reagáló ún. multirezisztens kórokozók által kiváltott fertőzések száma 2017-ben is emelkedett: míg 2015-ben még „csak” 20,6, addig 2016-ban már 23,4, tavaly pedig 25,1 ilyen fertőzéses eset jutott 10 ezer, kórházból elbocsátott betegre.

Ráadásul a jelentésből az is kiderült, hogy a hányással, bélgyulladással járó, szélsőséges esetekben akár halált is okozó baktériumfertőzések mellett a vérmérgezés is egyre gyakoribb: míg 2016-ban 17,3, 2017-ben már 18,2 ilyen esett jutott 10 ezer betegre.