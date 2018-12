Ha ezt elolvasod, soha többet nem fogsz mezítláb zuhanyozni az edzőteremben

Ha az ember egy női lapnál dolgozik, annak óhatatlanul vannak nem várt mellékhatásai. Férfi kollégáink nemrég meséltek erről, de azért egyszer a csajokat is megkérdezném, milyen felismerésekre jutottak az itteni létnek köszönhetően.

Én például egy életre megtanultam, hogy

a növekedési ugrás óriási szívás

minden második ember abszolvált már legyalább egy NAGY fogyást

a tanga egy sorscsapás

a Kondo-módszer egy csoda

és a világ urai a kórokozók.

Utóbbi gondolat mondjuk korábban sem volt idegen tőlem, régen is kínosan ügyeltem a higiéniára, de amióta az NLCafénál dolgozom, tuti, hogy mindig van nálam kézfertőtlenítő, és a mosogatószivacsot is hetente cserélem otthon. Az viszont évek óta alap számomra, hogy edzőterembe, uszodába nem megyek úgy, hogy ne lenne nálam papucs, amiben edzés végén lezuhanyozhatok, hiszen belegondolni is rossz, hogy a takarítók igyekezete ellenére is mi minden tenyészik egy közös zuhanyzóban, ahol naponta több tucat, vagy akár több száz ember fordul meg. Eszembe sem jutna megkockáztatni, hogy mezítláb beálljak a közös fürdőbe. Volt már, hogy otthon felejtettem a papucsomat, ki is hagytam az edzést miatta.

És a jövőben biztos, hogy ezt teszi az a texasi férfi is, akinek élete legfájdalmasabb élményéhez vezetett egy felelőtlen mezítlábas fürdés, ugyanis húsevő baktériumot szedett össze az edzőterem zuhanyzójában.

A férfi félmaratonra készült éppen, és ebédszünetben rendszerint átugrott a munkahelyéhez közeli edzőterembe. Miután végzett, akkor vette észre, hogy a flipflopját otthon felejtette, mivel azonban nem akart izzadságban úszva visszamenni az irodába, úgy döntött, lesz, ami lesz, lefürdik gyorsan mezítláb.

Pár nappal később aztán egy kis bőrkeményedés keletkezett a talpán, ami először csak erősen viszketett, aztán fájdalmas dudorrá alakult, amit az orvos először HPV okozta kezdődő tumornak hitt. A férfi próbálkozott mindenféle házi gyógymódokkal a banánlevéltől az ecetig, de hiába, a helyzet egyre rosszabb lett. A fertőzés szétterjedt, és tele lett a talpa fájdalmas sebekkel, amelyektől járni sem bírt. Végül kiderült, hogy a bajt húsevő baktérium okozta, és csak bőrátültetéssel lehetett rajta segíteni. Hosszú hónapokba telt, mire a férfi újra cipőt tudott húzni, és lábra bírt állni.

Az üzenetével pedig a magam részéről csak mélységesen egyetérteni tudok:

Tégy magadnak egy szívességet, és mindig húzz papucsot, ha olyan nyilvános helyre mész, ahol vizes a közeg. Belegondolni is rossz, de a kórokozók akár két évig is vígan eléldegélnek a bőrödön. Vigyázz a bőrödre, hiszen az első számú védőpajzsod!

Ha pedig ennyi nem lett volna elég meggyőző, a Woman’s Health-en képet is találtok a fertőzésről. Ha terveztek még enni a nap folyamán, semmiképp ne kattintsatok át.

Nézzétek meg inkább ezt a rövid videót arról, mik azok a dolgok, amiket nem tanácsos csinálni az edzőteremben: