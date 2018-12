Belehalt a budapesti fenékplasztikai műtétbe egy brit nő

Több brit lap is beszámolt róla, hogy alig két órával egy budapesti klinikán elvégzett fenékplasztikai műtét után elhunyt egy 49 éves, kétgyermekes brit asszony – szúrta ki az Index. A Daily Mail és a The Sun beszámolója szerint az eset március 19-én történt. A nő, bizonyos Tryce Harry halálát a hírek szerint zsírembólia okozta, vagyis egy zsírrög érelzáródást okozott nála.

A nő férje, a szintén 49 éves Kirk Harry szerint a felesége 4700 fontot (~1,7 millió forintot) fizetett egy hasfeszesítésért és egy mellműtétért, ehhez pedig ingyen, „ajándékként” járt egy fenékplasztikai műtét is.

A külföldi portálok szerint a műtétet egy Molnár Miklós nevű orvos végezte el a „Human Reconstructive Institute”-ban. Ilyen nevű intézet egyébként nincsen, az Index azt írja, a Perfect Age Test és Arcszépészeti Központról lehet szó, Molnár ugyanis itt dolgozik, legalábbis a Google szerint.

A hivatalos jegyzőkönyvben az áll, hogy a műtétek 5 óra 30-kor értek véget. Harry állapota 6 órakor még stabil volt, de 6 óra 35 perckor rosszul lett, majd szívrohamot kapott. A sikertelen újraélesztés után a halál beálltát 7 óra 30-kor állapították meg. A halottkém hangsúlyozta, hogy nem gondatlanság vezetett a tragédiához, a nő egy „nem életmentő műtét” komplikációi miatt hunyt el.

A férj most azt nyilatkozta, nem lett volna szabad külföldön elvégeztetniük a műtétet, bármennyivel is drágább az ilyesmi Nagy-Britanniában. Ő tehát arra utalt, hogy egy nyugati klinikán szerinte nem történt volna ilyesmi. Elmondása szerint felesége nagyon régóta álmodozott a beavatkozásról, ezért ő is támogatta ebben. A magyar klinikáról csak jókat hallottak, több ismerősük is itt műttette meg magát.