Méh nélkül születtek, elmondták, hogyan fogadták el az állapotukat

Ritka betegségéről vallott a Metro hasábjain négy brit nő. Ella, Joanne, Kelly és Zoe az úgynevezett Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, röviden MRKH-szindrómától szenvednek. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy méh nélkül születtek, illetve a vaginájuk egy része sem fejlődött ki normálisan. Most mindenkit arra bátorítanak, hogy nyíltan beszéljenek a problémájukról.

Az MRKH nagyon ritka rendellenesség, a becslések szerint mindössze 5 ezer nőt érint világszerte. Mivel kívülről a nemi szervek normálisnak tűnnek, a dolog általában csak serdülőkorban derül ki. Így volt ez Ellával is: 16 éves volt, amikor orvoshoz ment, hiszen rajta kívül az összes többi lánynak megjött már az osztályában. Azt gondolta, későn érő típus, az orvos azonban közölte vele, hogy egészen egyszerűen nincs méhe, ezért sohasem lehet majd gyereke.

Ellának műtéti úton kellett megfelelő átmérőjű és hosszúságú vaginát kialakítani, hogy a szexuális aktusokkal ne legyen problémája. Ezek a beavatkozások fájdalmasak és kellemetlenek voltak számára, de ez semmi sem volt ahhoz képest, hogy lelkileg milyen nehéz volt feldolgoznia a problémáját. Depressziós és zárkózott lett, hosszú évekig egyetlen barátjának sem mert beszélni az állapotáról, mert félt, hogy rákeresnek majd az interneten. Nagyon egyedül érezte magát a problémájával, szégyellte, hogy más, mint a többi lány, rengetegen sírt, amiért nem lehetett gyereke.

Végül rátalált egy Facebook-csoportra, ahol hasonló helyzetben lévő nők beszélik meg a problémáikat. Ella végre meg mert nyílni mások előtt, és ez az egész életét megváltoztatta. Rájött, hogy sokkal könnyebb együtt élnie a dologgal, ha van kivel beszélnie róla. Végül a barátainak is elmondta, mi a baja pontosan, és rájött, hogy hiába félt: mindannyian nagyon támogatóak voltak. Ella jelenleg párkapcsolatban él, és mivel a petefészkei teljesen egészségesek, az is lehet, hogy béranya segítségével gyereket vállalnak.

Hasonló utat járt be a 31 éves Joanne. Ő is kamaszként tudta meg, hogy valami nem stimmel a testével. Neki azonban az orvos csak azt mondta meg, hogy nem lehet gyereke – még a szindróma nevét sem tudta. Csak három évvel később nyomozta ki, pontosan mi is a baja. Ez a három év azonban nagyon rázós volt a számára: keményen inni kezdett, depressziós lett és az öngyilkosságon is gondolkozott. Végül ő is az online térben találta meg a megváltást. Ő az örökbe fogadáson gondolkozik.