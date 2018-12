Senkinek nem fáj annyira a tél, mint ennek a nőnek, aki allergiás rá

A 21 éves, kanadai Arianna Kent ritka autoimmun betegségben szenved: hideg hatására kiütések keletkeznek a bőrén. A hideg szél, a hideg víz vagy a gyors hőmérsékletcsökkenés is olyan súlyos tünetekkel járhat, hogy be kell mennie a kórházba.

Ha az állapotában nem történik javulás, akár allergiás sokkot is kaphat, ami fulladáshoz is vezethet. Azt mondja, a többszöri kórházi kezelés ellenére a környezetében a mai napig akad, aki nem veszi komolyan a betegségét, és azt hiszi, másokhoz hasonlóan simán csak ő sem szereti a hideget. Kent 14 évesen tapasztalta magán először az allergiás tüneteket. Pechjére Edmontonban, Kanadában él, ahol alkalmanként mínusz 40 fokos zimankó is lehet.

Annyit tud tenni, hogy nagyon melegen öltözik. Pincérnőként dolgozik, de a munkahelyén legalább már megszokták, hogy pulóverben szolgál fel.

(Metro)