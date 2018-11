Harmincezer tablettát szedett be egy gyógyszerfüggő férfi, mert egy kicsit fájt a feje

Wang most 48 éves, és saját bevallása szerint már 10 éve rabja a megfázás elleni készítményeknek. Függősége az évek alatt odáig fajult, hogy naponta akár 12 tablettát is be kell vennie, hogy „normálisnak” érezze magát. Az évek alatt legalább 30 ezer pirulát evett meg.

Wang elmesélte, hogy az első tablettákat fejfájás miatt vette be, és roppant hatékonynak találta őket. Ezután amikor csak egy kicsit is rosszul érezte magát, újabb tablettákat nyelt le, amiktől újra jól érezte magát. A probléma akkor kezdődött, amikor a kívánt hatás eléréséhez növelnie kellett a tabletták mennyiségét. Wang az elmúlt években már napi 8-12 tablettát vett be, hogy jól érezze magát.

Ha valamiért nem jutott hozzá a napi adagjához, akkor lehangolttá és ingerlékennyé vált, de fizikai tünetek is jelentkeztek nála fejfájás és általános rosszullét formájában.

Wangot családja már régóta győzködte, hogy forduljon orvoshoz függősége miatt, amibe a férfi a közelmúltban végre beleegyezett. A kínai Hunan tartomány egyik kórházában végül drogfüggőséggel diagnosztizálták a férfit, aki saját bevallása szerint az elmúlt 10 év alatt 30 000 gyógyszert szedett be.

A férfi most már orvosi felügyelet alatt áll, fokozatosan csökkentik a napi adagját, közben pedig szorongás és depresszió elleni készítményeket is szed, hogy ezzel minimalizálják elvonási tüneteit.

Orvosai szerint a koffeintartalmú, megfázás elleni készítmények rövid ideig szedve nem alakítanak ki függőséget, de hosszabb távon már veszélyesek lehetnek. Ezért is javasolják azoknak, akik az ilyen készítmények néhány napos szedése után sem tapasztalnak javulást az állapotukban, hogy keressék fel orvosukat.

Oddity Central