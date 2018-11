A szülők engedélye nélkül egyszerre hat betegség ellen oltották be az iskolában a szegedi fiút

A szülők előzetes beleegyezése nélkül egyszerre adtak be két kötelező védőoltást egy hatodikos szegedi fiúnak – írja a Délmagyar. Az édesanya saját bevallása szerint nem oltásellenes, mégis felháborította az eset, korábban ugyanis egy másik gyermeke intenzív osztályra került egy védőoltás után, ezért fokozott odafigyelést kért a fia esetében.

Az édesanya a hírportálnak azt mondta, kisebbik gyermeke három hónapos korában náthásan kapta meg az egyik kötelező védőoltást. Az orvos azt mondta neki, hogy ennek nincs jelentősége, két órán belül azonban az intenzívre került a gyermek, miután 40 fokos láza lett, az egész testén pontszerű bevérzések jelentek meg, és a fehérvérsejtszáma is az egekbe emelkedett.

Egy hónap késéssel a történtektől függetlenül folytattuk a kötelező oltási sorozatot. Megkapott minden injekciót, amit kellett, viszont halmozottan autoimmun beteg lett. Senki nem mondja ki, hogy a védőoltásoktól, de a külföldi betegtájékoztatóban szerepel ez is lehetséges mellékhatásként

– mondta a lapnak az édesanya, aki azóta fokozottan odafigyel az oltásokra: ragaszkodott hozzá, hogy másik gyermekét csak teljesen egészséges állapotban, és csak szülői felügyelet mellett olthassák be. Ezt megbeszélte az osztályfőnökkel, ahogyan azt is, hogy a gyereket az oltás után hazavihesse.

A fiú a közelmúltban náthás lett, ezért az iskolaorvos nem adta be neki a DTaP-oltást, amikor azt az osztálytársai megkapták. Két héttel később akarták pótolni, ekkor azonban a fiú belázasodott. Végül múlt hét kedden vitte el az édesapja beoltatni az iskolaorvoshoz. Miután aláírta a beleegyező nyilatkozatot, újabb papírok kerültek az édesapa elé: arról kellett nyilatkoznia, hogy fia nem beteg, és hogy megkapta az MMR-oltásról szóló tájékoztatót. Az orvos a DtaP-oltás beadása után azonban újabb fecskendőt vett elő, és beadta a fiúnak a másik kötelező védőoltást is.

A szülők szerint szó sem volt arról, hogy a gyerek egyszerre kapja meg a két oltást, a többi gyereket is egy hónap különbséggel oltották be. A szülők elmondása szerint esélyt sem kaptak arra, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy egyszerre hat betegség ellen oltsák be a fiukat.

Én pedagógusként dolgozom, pontosan tudom, hogy még egy fájdalomcsillapítót sem adhatok a gyereknek a szülő beleegyezése nélkül. Felháborít ez az eljárás, főleg úgy, hogy végig együttműködtünk az iskolaorvossal, és fel sem merült a korábban történtek ellenére sem, hogy nem engedjük beoltani a fiunkat

– mondta az édesanya.

A Délmagyar felkereste az ügyben a Tisztiorvosi Szolgálatot is felügyelő Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálatát, ők azt mondták, teljesen szabályos, hogy egyszerre adták be a két oltást, ennek nincs egészségügyi kockázata.