A halálos ágyán, egy hospice-otthonban házasodott meg a rákos nő

A halálos ágyán fekve, egy hospice-otthonban házasodott meg egy 33 éves, rákban haldokló nő. Samantha Webster júniusban tudta meg, hogy rákos beteg, miután hasfájással orvoshoz ment. A daganat olyan agresszív volt, hogy Samantha alig két hónap küzdelem után elhunyt. Hat hét kórház után került át egy hospice-otthonba. Az utolsó kívánsága az volt, hogy egybekeljenek párjával, Aleckel, akivel már nagyon régóta tervezték az esküvőt.

Samantha Webster's dying wish came true when her partner, Alec, arranged to have a wedding in her hospital bed - six days before she passed away. Samantha, 33, was diagnosed with an aggressive form of cancer of the appendix in June this year, after complaining of stomach pains.