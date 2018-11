Télen is rövidgatyában jár iskolába két brit kisfiú, hogy pénzt gyűjtsenek egy helyi hospice-háznak

A tervek szerint az egész télen rövidnadrágban jár majd iskolába egy angliai testvérpár, a 10 éves Tom Mayoh és kisöccse, a 8 éves Jack. A rövidgatyás akció célja, hogy pénzt gyűjtsenek a lancashire-i hospice- háznak, ahol mellrákos édesanyjuk utolsó heteit töltötte – írja a Story Trender. A gyerekek és édesapjuk célja, hogy 6 ezer fontot (~2 millió forintot) gyűjtsenek az intézménynek.

Tom Mayoh, 10, and Jack Mayoh, eight, are wearing their school shorts throughout the cold winter - braving freezing temperatures to raise £6,000 for East Lancashire Hospice which cared for their mum Louise Mayoh in the final weeks before she died in July aged just 39.