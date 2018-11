A menta 3 jótékony hatása

Segíti az emésztést

A menta az emésztésnek nagyon jót tesz. Nemcsak javítja, hanem felveszi a harcot a haspuffadás és a hányinger ellen is.

Megfázás ellen

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a menta az egyik olyan fűszer, amely hatékony gyógyszere a különféle légúti megbetegedéseknek. Ezért bátran használhatjuk köhögés, torokgyulladás és különféle hörghurut kezelésében.

Oldja a feszültséget

A mentát érdemes illóolaj formában is alkalmazni, ugyanis kitűnő nyugtató hatása van. Akár a fürdővízbe is tehetünk pár cseppet belőle, garantáltan oldja a belső feszültséget. Emellett a fejfájás kezelésében is nagyon hatékony segítség.