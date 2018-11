Szuper gluténmentes receptek a világbajnoktól!

Teff: Biztos kevesen hallottatok már Etiópia egyik legkorábban háziasított haszonnövényéről, pedig ez a különleges gabonafajta, magas vas-, kalcium-, foszfor-, magnézium- és fehérjetartalmú. Hasonlóan a quinoához 8 esszenciális aminosavat tartalmaz. Köretként vagy salátákba, sőt pudingokba, joghurtokba is használhatjuk.

Így készítsd el:

1. Melegíts egy kanál olívaolajat egy nagy, széles alapú serpenyőben

2. Adj hozzá 1 csésze teff gabonát, és fedd le 1 percre

3. Adj hozzá 1,5 csésze vizet (és csipet sót), és forrald fel

4. Majd tedd takarékra, és főzd addig, amíg a maradék víz el nem párolog, vagy fel nem szívja a gabona. Ez kb. 8 percet vesz igénybe.

5. Aztán zárd le a lángot, és fedd le a serpenyődet még 10 percre

6. Tálald húsok mellé, köretnek, vagy szórd meg vele a salátádat, vagy keverd bele a joghurtodba.

Quinoa: A quinoa valójában a Chenopodium quinoa tudományos néven ismert növény magja. Számos tápanyagban kiemelkedően magas értékei vannak ezért gyakran „szuperhúsnak” is nevezik. A Quinoa tulajdonképpen nem egy gabona, hanem egy álgabona, egy mag, amelyet gabonaként készítenek és fogyasztanak.

Ropogós textúrájú, nagyon ízletes, ráadásul fekete, piros, világosbarna színekben is kapható. Íze a színek és a minőség alapján édeskéstől a keserűig változhat. A kisbabáknak kiváló táplálék lehet. A magjait nemcsak megfőzni lehet, hanem megsütni is, kipattog, mint a kukorica. Levesek sűrítőanyagaként szolgálhat liszt változatban. Húsok mellé köretnek kiváló, de adhatjuk salátákhoz, sőt a reggeli kását is elkészíthetjük belőle. Ínyencek kicsíráztathatják, és így is feldobhatják vele a salátájukat.

Kedvenc salátám: Quinoa, szárított paradicsommal, fenyőmaggal és friss spenóttal.

Egy fárasztó nap után tökéletesen beleillik ez a saláta az estéimbe. A spenótot minden fajta variációban szeretem, a nap érlelte szárított paradicsom, melengeti a szívemet a hideg estéken a Quinoa pedig mély álomba szenderít.

Hozzávalók:

fél csésze főtt quinoa, én azt szeretem, ami vegyes színű

Friss spenótlevél, egy maroknyi

5 szem szárított paradicsom apróra vágva

két csipetnyi fenyőmag

fél citrom kifacsart leve

1 ek. olívaolaj.

Vegyünk egy nagyobb tálat. Tegyük bele a langyos Qiunoát, az apróra vágott szárított paradicsomot, a rusztikusan eltépkedett spenót leveleket. Két nagy salátás kanállal keverjük össze, majd szórjuk meg fenyőmaggal. Locsoljuk meg fél citrom levével és az egy ek. olívaolajjal. Ízlés szerint lehet sózni, borsózni. Én nem szoktam. Keverjük össze újra, és már neki is állhatunk. Jó étvágyat!

Manióka: Tápióka, kaszáva a föld trópusi területein ismert gumós növény, a kutyatejfélék családjába tartozik. Valójában burgonyapótlékként használják. Raktározó gyökerei 60-65% vizet és 34%-36% szénhidrátot tartalmaznak, legfőképpen keményítőt. A gyökérből leginkább lisztet, keményítőt, alkoholos italokat készítenek. A tápióka kocsonyásít, sűrít, folyadék hatására megdagad. A tápiókalisztből palacsinta készíthető, vagy érdemes más péksütemények készítésekor zab, rizs, vagy más maglisztekkel fele-fele arányban használni. Mivel jól lehet vele sűríteni, a főzelékek, raguk, mártások elkészítésekor érdemes kipróbálni.

Manióka sütemény Fülöp-szigetekről:

Ez talán a legjobb receptem, amiben tápiókát fogunk használni. Bonyolultnak látszik, de nem az, higgyétek el.

Először is vegyél egy nagy tepsit, amit béleld ki sütőpapírral, és melegítsd elő a sütőt.

A sütink elkészítése 2 lépéses folyamat, mert először elkészítjük a tészta alapját, majd arra a krémet, és összesütjük.

Tehát 2 nagy edényt is készíts elő a keveréshez, és az sem baj, ha van robotgéped.

Hozzávalók:

Az tésztához:

2 bögre reszelt manióka

2 csésze kókusztej (És még fél bögre tej, tartalékba, ha elpárolognak a főzés során)

2+1 tojás

1/4 csésze olvadt vaj, vagy kókuszzsír

6 ek. reszelt sajt, pl. Cheddar

1/2 csésze sűrített kókusztejszín

14 ek. cukornak megfelelő édesítőszer (xilit, eritrit)

Az öntethez:

2 ek. rizsliszt

2 ek. xilit vagy eritrit

1/2 csésze sűrített kókusztejszín

2 ekl. reszelt sajt, pl. Cheddar

2 csésze kókusztej

Elkészítés:

Vegyél egy nagy tálat és abba dobáld bele a tészta alapanyagait, majd robotgéppel keverd össze. Figyelj arra, hogy csak 2 tojást tegyél bele, a harmadik majd később kell. Öntsd a tésztát a sütőpapírra, és süsd egy órán keresztül közepes hőfokon.

Közben elkészítjük a krémet.

Vegyél egy edényt, és melegítsd fel benne az öntet hozzávalóit. Folyamatosan kevergesd, nehogy leégjen.

A krémet öntsük a tészta tetejére. Szépen oszlassuk el rajta.

A 3. tojásunkat válasszuk szét és a fehérjéjét verjük egy pici sóval és egy kanál édesítővel habbá. Öntsük a sütink tetejére, oszlassuk el. Ha gondoljuk és nem édes habot akarunk, akkor reszelt sajttal meghinthetjük a habunkat.

Tegyük vissza a sütőbe, és még süssük 10 percig kb, ameddig a hab szép világosbarna nem lesz.