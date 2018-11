Tehetetlennek érzi magát az anya, akire 7 éves autista kisfia néha késekkel támad

Kate egyedülálló anyuka, aki nehezen birkózik meg hétéves, autista kisfia erőszakos dühkitöréseivel. Ilyenkor Jamie teljesen felforgatja suffolki otthonukat, de nem csak a tárgyakban tesz kárt, édesanyját is rendszeresen megüti, megrúgja és sokszor le is köpi.

Kate a BBC-n futó Victoria Derbyshire Show-ban bemutatott felvételt is egy törött tablettel rögzítette, miután a fia bezárta magát a WC-be. A videóban Jamie ruhákat és játékokat dobál le a lépcsőn, frusztrált édesanyja szerint mindez azért történt, mert kitessékelte őt a mellékhelyiségből, ahová bezárkózott.

A SINGLE mum has shared heartbreaking footage of her autistic son's violent outbursts and said: "I can't do this anymore." The woman, known only as Kate, said she is struggling to deal with seven-year-old son Jamie's behaviour at her home in Suffolk.