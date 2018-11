Kvíz: Te tudtad ezt a menstruációdról?

Csak a gond van vele, kellemetlen – főleg nyáron –, és még állati sok pénzt is el kell költenünk rá. A nők nagy többsége úgy gondol a menstruációra, mint valamiféle évtizedekig tartó, ciklikusan ismétlődő sorscsapásra. És valljuk be, nehéz is szeretni a menzeszünket, bár akadnak olyanok is, akik büszkék rá és free bleeding címszóval arra buzdítják a többi nőt, hogy felejtsék el a betétet és a tampont, helyette engedjenek szabad folyást a menstruációjuknak. A véleményem erről nagyjából ugyanaz, mint Olga kolléganőmnek.

Viszont azt is gondolom, hogy a testünkben zajló folyamatairól minél többet kell tudnunk, éppen ezért ismeretellenőrző és -terjesztő szándékkal hoztam egy kvízt a menzeszről.