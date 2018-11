Megható! Énekléssel segíti a betegeit a gyógyulásban egy nővér

Egy michigani ápolónő, Brenda Buursta tudja, hogy egy egészségügyben dolgozó személy feladatai túlmutatnak a fizikai gondoskodáson. A nővér a betegek lelki egészségét is igyekszik rendben tartani, méghozzá az éneklés erejével.

A nővér 14 éve alkalmazza az éneklés gyógyító hatását, de figyelmességét sosem verte nagy dobra. Az internet is csak most kapta fel, miután az egyik betege gyerekei videóra vették, ahogy lábadozó édesapjuknak énekel. A férfit egy hét után haza is engedték, és gyerekei szerint ebben Brenda csodaszép hangjának volt a legnagyobb szerepe.

