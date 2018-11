Saját temetésén tért magához a 95 éves férfi

Magához tért a temetése előtt Indiában egy 95 éves rádzsasztáni férfi. Budh Ram azután riadt fel a temetése előtti hagyományos mosdatáson, hogy egy helyi orvos halottnak nyilvánította – írja a Times of India.

A resident of Bhaktanwalan Ki Dhani, Budh Ram had fainted on Saturday afternoon. His kin then summoned a private doctor who declared him dead. The family informed the relatives about the death and called a priest to perform Budh Ram's last rites.