Gyomorforgató állapotok egy újbudai étteremben, lecsapott a Nébih

Több szabálytalanságot is feltártak egy házhozszállítást is végző fővárosi étteremben tartott ellenőrzés során szeptember közepén a Nébih szakemberei. A hvg.hu úgy tudja, a Bécsi Szelet vendéglőről van szó.

A Nébih honlapján olvasható közlemény szerint az ellenőrök több higiéniai hibát is feltártak. Többek között nem minden alkalmazott rendelkezett érvényes egészségügyi vizsgálattal, a gazdasági folyosón pedig ételkészítést és készételtárolást is végeztek: itt kapott helyet például a palacsinta, míg a fedetlenül tárolt krumplipürét a szintén fedetlen szemetes mellett találták az ellenőrök. Ugyanezen a folyosón tárolták a száraz árut és az ételmaradékot is, szintén fedetlenül. A hűtőkamrában különböző higiéniai megítélésű élelmiszereket tartottak együtt, a keresztszennyeződés veszélyének kitéve. A főzőtér nyitott ablakáról hiányzott a rovarháló, így a helységben legyek is voltak, a földes áru mosását, tisztítását pedig a főzőtéri üzemi edény mosogatóban végezték.

A Nébih ezenfelül több millió forintnyi bírságot szabott ki nem nyomon követhető élelmiszerek miatt, de még lejárt élelmiszert is találtak az étteremben.