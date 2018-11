Radiológushiány a Honvédkórházban, veszélyben lehetnek a betegek

Szeptember óta nincs radiológus a Honvédkórház Podmaniczky utcai telephelyén – tudta meg a hvg.hu. A hírportál szerint az ott dolgozó orvosok már hónapokkal ezelőtt a sürgősségi felvételi hely bezárását javasolták a kórház főparancsnokának, mondván, hogy a munkaerő-hiányos helyzet veszélyezteti a biztonságos betegellátást.

Ez még akkor történt, amikor a Podmaniczky utcában két radiológus is dolgozott, azóta azonban az egyiküket áthelyezték a Róbert Károly körútra a központi radiológiára szakorvoshiány miatt, a másikuk pedig felmondott. Jelenleg az asszisztensek elvégzik ugyan az orvos által kért CT- és röntgenvizsgálatokat, az elkészült felvételeket azonban egy szegedi diagnosztikai magáncég végzi, távleletezéssel.

Ütemezett vizsgálatoknál az ilyesmi nem példa nélkül álló, sürgősségi vizsgálatoknál azonban a hírportál szerint egyenesen életveszélyes, sokszor ugyanis több órát kell várni a leletekre, ezek hiányában pedig az orvos nem tud dönteni a beteg sorsáról, holott az is előfordulhat, hogy életmentő beavatkozásra lenne szüksége. A telephelyen intenzív osztály is működik, ott is előfordulhat, hogy a betegeknek gyors radiológiai vizsgálatra van szüksége. Talán ennél is nagyobb gond, hogy ultrahangvizsgálatnál elengedhetetlen az orvosi jelenlét, így azt egyáltalán nem tudnak csinálni.