Porckopás, kellemetlen tünetek? Így segít a tested (x)

Magyarországon az ízületi betegségben, gyulladásban vagy porckopásban szenvedők száma közel 2 millióra tehető. Az ízületi gyulladásos krónikus betegségek az érintetteket általában egész életen át elkísérik, megnehezítve a munkavégzést és a hétköznapi helytállást.

Ezekre a problémákra nyújt megoldást a közelmúltban szabadalmaztatott Lipogems eljárás, amelynek során zsírszöveteket nyernek ki a páciens hasfalából, azokat kezelik, majd visszajuttatják a segítségre szoruló területbe. Ez az eljárás, amely többek között ortopédiai és szépészeti területen is használható, biztosítja a sejtek aktiválását, a regeneratív hatások azonnali és széles spektrumú beindítását. A saját sejtek teljes beépülése hozzávetőleg 3 hónap, az első kontroll a beavatkozás után 6 héttel történik, azonban az esetek döntő többségében már 3-4 hét múlva érezhető a panaszok csökkenése, az állapot javulása. Hogy még jobban megértsük, miért ennyire nagyszerű ez a beavatkozás, a terület szakértőjét, dr. Molnár Szabolcsot kérdeztük.

Mit jelent a Lipogems eljárás?

A zsírszövetünkben megtalálható úgynevezett őssejtek felhasználása a testben a regeneráció jegyében.

Milyen betegségek esetében alkalmazható?

Ortopédiában elsősorban degeneratív ízületi betegségekben, azaz porckopásokban alkalmazzuk csípő, térd, esetleg váll esetében. De használhatjuk az inak kopásainál is. Más orvosszakmai területen is használják az eljárást, többek között a plasztikai sebészet, az urológia és a nőgyógyászat területén.

Hogyan zajlik a kezelés?

A kezelés egy 40-60 perces átlagos műtét, amelynek során a hasi zsírszövetből nyerünk sejteket. Érzéstelenítés után fájdalom- és vérzéscsillapítót tartalmazó folyadékot fecskendezünk be a has bőre alá, hogy fellazítsuk a szöveteket. Ezek után történik a leszívás, majd a mechanikai szeparálás. Zárt rendszerben, szűrőn keresztül juttatjuk be a folyadékot az élettani sóoldatba, majd törjük a zsírsejteket fém golyókkal, és ismételten, immár sokkal finomabb szűrőn keresztül távolítjuk el az értékes elegyet. Ízületenként 5 ml-t 2 ml fájdalomcsillapítóval fecskendezünk be.

Milyen a kezelés hatásfoka?

Megfelelő indikáció esetén 30-50 százalékos életminőség-javulás várható. A célunk az, hogy kitoljuk a protézis beültetésig szükséges éveket.

Mennyiben más ez, mint az eddigi lehetőségek?

Sejteket használunk, amelyek a szervezetünkből vannak, és képesek megtapadni a kopott, de nem teljesen elkopott üvegporc felszíneken. Az eddig használt lehetőségekhez képest sokkal természetesebb, hosszabb hatású, és regenerál.

Kiknél lehet alkalmazni az eljárást?

Akiknél van üvegporckopás, de az üvegporc még nincs teljesen elkopva.

Milyen tapasztalataik vannak a pácienseknek?

Amennyiben jól indikálunk, és az ígéret találkozik az elvárással, akkor jelentős életminőség-javulást várhatunk.

Mit érdemes még tudni az eljárásról?

A Lipogems eljárás nem helyettesíti a protézist. Nem annak alkalmazzuk, aki meg tudja fizetni, hanem annak, akinek szakmailag is indokoltnak tartjuk. Röntgen- és MRI-felvétel szükséges a korrekt megítéléshez. Durván kopott ízület esetén természetesen az MRI-re nincs szükség, a röntgenből is el lehet dönteni, hogy mi a diagnózis. Gerinc esetében még nem alkalmazzuk Magyarországon, de tervezzük.