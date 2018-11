Ízületi fájdalom? Ezt teheted

Akik ízületi panaszoktól, gyulladástól szenvednek, gyakran esnek abba a csapdába, hogy a pihentetéstől várnak megoldást – mindhiába. A szakemberek szerint az ízületi problémák esetében nem célszerű mozdulatlanul várni a javulást, mert ezzel épp az ellenkezőjét érjük el, mint amit szeretnénk. A rendszeres testmozgással viszont segíthetünk megerősíteni az ízületeket. Ugyanis ha egy fájós testrészt pihentetünk, kevesebb ízületi folyadék termelődik benne, és így az ízületi szövetek jobban kiszáradhatnak. Kisebb terhelés alatt az ízületi porc sem regenerálódik olyan gyorsan. Amikor viszont mozgunk, az előzőek mellett az ízületet övező izmokat is mozgatjuk, erősítjük, a megerősödött izmok pedig tehermentesíthetik a fájó ízületet. A pihentetéssel azonban a meglévő izmok is leépülnek, ez pedig nagyobb igénybevételnek teszi ki az ízületeket, és még több fájdalmat okoz. A mozgás során elért testsúlycsökkenés pozitív hatása pedig exponenciális az ízületekre nézve.

Nem mindegy, mit eszünk?

A táplálkozás fontos része az egészségmegőrzésnek. Az ízületi betegségek megelőzése kapcsán is vannak olyan ételek, amelyek hozzájárulhatnak testünk egyensúlyának megtartásához vagy adott esetben a kialakuló betegségek megelőzéséhez, a problémák javulásához. Nézzük, mit érdemes enni. Szereted a lazacot? Oké, nem hétköznapi étel, és nem is olcsó, de van egy nagyon jó tulajdonsága: a lazacban található omega-3 zsírsav segít az ízületek „kenésében”, a szteroidmentes gyulladáscsökkentőkhöz hasonló módon hat. A kurkumát például azért is szeretjük, mert magas az antioxidáns-tartalma, az pedig segíthet legyőzni a gyulladásos betegségeket. Bár inkább étrend-kiegészítőkben találkozhatunk vele, a cápaporc is hasznos eleme lehet az étrendnek. Ugyancsak gyulladáscsökkentő, ahogyan a korábban felsoroltak, de immunerősítő hatása is van. Nehogy azt higgyük azonban, hogy csak távoli, nehezen elérhető népcsoportoknál lehet egészségesen táplálkozni: a mangalicában vagy szürke marhában is találhatóak omega-3 zsírsavak, számos, a mérsékelt égövben termő zöldség vagy gyümölcs is jótékony hatású.

Kenés vagy pakolás?

Sokan a helyi kezelésre esküsznek. Azok, akik megtapasztalták már az ízületi gyulladásos betegségeket, biztosan tudják, hogy krémekből nincs hiány, ha a tünetek enyhítése és a panaszok megszüntetése a cél. A gyógyszertárakban kapható készítmények mellett azonban vannak házilag is elkészíthető kenőcsök, pakolások, amelyek segíthetik a fájdalom csökkentését. A gyógynövények közül a csalánt használják régóta ízületi gyulladások kezelésére, borogatásként is, de az iszapos pakolásokat is többen választják, akár a házilag készített, gyógynövényes, ásványi anyagos verziókat is.

Zsírszövettel, protézissel?

A zsírszövetünkben megtalálható sejtek is felhasználhatóak ízületi betegségek esetében a regenerációra, elsősorban nagyízületi porckopásoknál, így elsősorban a csípő, a térd és a váll esetében. Az eljárást Magyarországon is végzik már. Ugyan a beavatkozásokért bele kell nyúlni a pénztárcába, de ez nem tántorítja el azokat, akiknél jelentős életminőség-javulást érhetnek el a szakemberek. A beavatkozást azok kérhetik, akiknél nincs teljesen elkopva a porc, így megelőzhetik a protézis beültetését.