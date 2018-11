Gyilkosság miatt kell felelnie az oltásellenes házaspárnak

Gyilkosság miatt kell felelnie egy oltásellenes házaspárnak, amiért hagyták, hogy beteg kisbabájuk szenvedjen ahelyett, hogy orvoshoz vitték volna – írja az Origo.

A hírportál szerint az édesanya semmiről sem dönthetett anélkül, hogy a férje beleegyezett volna. Terhessége alatt egyszer sem ment el védőnőhöz terhesgondozásra, 2012. október 9-én pedig szerződést kötött egy vállalkozással, mert a férjével elhatározták, hogy a nő otthon szüli majd meg a gyermeket.

A kft. minden szükséges információt közölt a házaspárral, többek között azt is, hogy az újszülöttnek K-vitamin-profilaxist kell beadni, amely a vérzékenységet állítja meg. Ezt a kórházban született babáknak mindig beadják, a házaspár gyereke azonban nem kapta meg, pedig egy újszülöttgyógyász megvizsgálta a gyereket, és azt is elmondta a szülőknek, hogyan kell beadni a K- és D-vitamint, ezenfelül pedig a kötelező szűrővizsgálatokról és BCG-oltásról is tájékoztatta őket. Az újszülöttgyógyász vért is akart venni a babától, de ezt a szülők nem engedték, és ezután nem is kértek orvost a babához, pedig az rászorult volna.

Decemberben a szülők nem tudtak fűteni az otthonukban, ezért egy ismerősük befogadta őket. A baba 2013. január elsején sokszor felsírt, nem evett, majd sugárban kezdett hányni. A család ismerőse orvoshoz akarta vinni a gyereket, ám ezt a szülők nem hagyták. Hamarosan a gyerek bőrének színe is megváltozott, ekkor az ismerős kihívta a mentőket.

A szülők még ekkor is akadályozták a baba ellátását, kiabáltak a mentőkkel, tiltakoztak a gyerek kórházba szállítása ellen. A baba a SOTE I. sz. gyermekgyógyászati klinikájára került, de az orvosok már nem tudták megmenteni, 2013. január 8-án elhunyt.

A szülőket gyilkossággal vádolják, ügyüket november 16-án, pénteken tárgyalják a Budapest Környéki Törvényszéken.