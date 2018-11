„Egy tömött buszon valószínűleg utazik velünk valaki, aki mellrákos, vagy később az lesz”

A magyar nők körében a mellrák a leggyakoribb halálozási ok. Önök az Onkológiai Intézetben látnak-e emelkedő tendenciát?

A nemzeti rákregiszter – ami az Országos Onkológiai Intézetben működik – adatai mérvadók országos viszonylatban. Jelenleg a legfrissebb összesített adat 2016-os – akkor 8500 megbetegedést jelentettek. Azt lehet mondani, hogy folyamatosan emelkedik a mellrák incidenciája, vagyis az új megbetegedések adott időszakban való előfordulása, miközben a betegség halálozási aránya bizonyítottan csökkent (az elmúlt nyolc-tíz évben 11 százalékkal).

Igaz, hogy az Egyesült Államokban a leggyakoribb a betegség előfordulása?

Igen, valóban. Az emlődaganatot igazából civilizációs vagy másképpen jóléti betegségnek hívjuk. Ezt az utóbbi kifejezést nagyon nehéz értelmezni, ha nincs ott mellette a megfelelő magyarázat. Inkább az észak-amerikai vagy nyugat-európai életvitelre vonatkozik, amelyet sok módon átvettünk, tehát már ránk, magyarokra is jellemző. Ennek az életmódnak számos rizikófaktora van, több szempontból is veszélyt jelent az egészségre. Egyébként megjegyzem, hogy Magyarországon a nők halálozása megelőzi az emlőrák halálozási rátáját. Vagyis valóban az emlőrák a leggyakoribb, nők körében előforduló rákfajta, de szerencsére a nők nagy része meggyógyul a betegségből, míg a tüdőrák viszont a leggyakoribb daganatos halálokot jelenti hazánkban a nőknél. Ez annak köszönhető, hogy a hetvenes-nyolcvanas évektől egyre több nő dohányzik, és ez az évtizedek óta tartó folyamat már jelentkezik ezekben a számokban is. Érdekesség, hogy a férfiaknál megállt ez a tendencia, viszont a nőknél láthatóan emelkedik. Ez egész Európában tapasztalható, de a kelet-közép-európai régióban különösen kiemelkedő.

Milyen egyéb okokra vezethető vissza a mellrák kialakulása?

Elmondhatjuk, hogy a nők ma korábban érnek nemileg, vagyis jóval hamarabb válnak aktívvá szexuálisan, mint száz évvel ezelőtt. A tumorok nagy része pedig hormonálisan érzékeny. Később következik be a változókor is, amit manapság körülbelül ötvenöt éves korra teszünk. A mai nők kevésbé viselik jól a változást, azt, hogy hőhullámaik vannak, hogy meghíznak, hogy megváltozik a bőrük minősége, a kedélyállapotuk… A hormonpótláshoz nyúlnak, ami kis mértékben ugyan, de tovább emeli az emlőrák rizikóját. Míg régebben nem volt ritka, hogy valaki akár öt-tíz gyermeket szüljön, addig manapság gyakori, hogy a nőknek egyáltalán nincs gyerekük, vagy csak egy-két utódot vállalnak. Ráadásul nem a húszas éveik elején szülnek, hanem akár negyvenévesen. Ez is befolyásoló tényező.

Mivel a betegséget preventív eszközökkel megakadályozni nem lehet – legfeljebb a kialakulásának esélye csökkenthető –, a gyógyulás szempontjából a rendszeres szűrésnek és a korai felismerésnek rendkívül fontos a szerepe. Tapasztalatai szerint mennyire veszik komolyan a nők az önvizsgálatot?

Hála a rengeteg kommunikációnak az ún. emlőtudatosság a „levegőben van”. Persze valószínűleg sok téves elképzelés is terjeng, ez főként a közösségi médiának köszönhető, ami ezeket felerősíti. A kontrollálatlan információk rendkívül sok problémát okoznak, és nagyon sok élet múlhat ezeken. A kemoterápia, a mammográfia, a sugárterhelés kapcsán terjedő tévhiteket elhinni olyan, mintha azt mondanánk, hogy lapos a Föld. Hazánkban 2002 januárja óta kiválóan megszervezett lakossági emlőszűrés van. Ami fontos: a korai diagnózis egyenlő lehet a gyógyulással. Előrehaladott diagnózis esetében már nem biztos, míg a távoli áttétekkel bíró emlőrák komoly valószínűséggel nem gyógyítható. Sajnos a mai ismereteink szerint száz százalékosan biztos megelőzés nem létezik. Nincs garancia arra, hogy ha valaki egészségesen él, nincsen túlsúlya, szült és szoptatott már gyermeket, biztosan nem lesz mellrákja. Közismert, hogy a szoptatásnak egyfajta védő szerepe van, de ez nem konkrétan az egyénre, hanem egy több tízezer emberből álló populációra vonatkozik. Az önvizsgálat ezért kiemelkedően fontos. Olyankor érdemes ezt megtenni a cikluson belül, amikor a mell a legjobban áttapintható és legkevésbé érzékeny. A hónaljra és a kulcscsont körüli nyirokcsomókra is oda kell figyelni. Ha valaki nem talál eltérést, akkor az örvendetes, de inkább a változást lehet észrevenni. Vagyis ha valaki rendszeresen megteszi ezt, akkor mire a középkorába lép, okvetlen észreveszi, ha valami nem stimmel. Ám az önvizsgálat nem pótolja a képalkotó vizsgálatot. A tumorok jelentős része, amit mammográfiával szűrünk ki, nagyon kisméretű, jó gyógyhajlamú, azonban biztosan nem tapintható kézzel. Annyira így van ez, hogy a műtéteknél jelölni kell például egy izotóppal ahhoz, hogy a sebész egyáltalán megtalálja.

Az is elterjedt nézet, hogy a fiataloknál nem annyira jellemző a mellrák előfordulása.

Sajnos ez nem igaz, viszont a tévhit miatt nem gondolnak az emberek, sőt akár az orvosok sem az emlőrákra – ahogy egyébként a férfiak esetében sem. Vagyis ha egy húszéves hölgy mellében tapint valamit az orvos, akkor többnyire legyint rá. Ilyenkor sok drága idő kárba vész, mire igazolódik, hogy valóban tumorról van szó. A másik része a dolognak az, hogy az emlő fiataloknál főként mirigyekből áll, és nehéz benne megtapintani bármilyen elváltozást. Ekkor merülhet fel az emlő MR-vizsgálata. Fontos, hogy szakember döntse el, milyen diagnosztikai eszközt használnak.

Létezik genetikai vizsgálat is, amelyet Angelina Jolie is elvégeztetett. Mivel pozitív lett az eredmény, leoperáltatta mindkét mellét mindenki megdöbbenésére.

Az emlőrákok 94 százaléka ún. sporadikus. Ez annyit jelent, hogy magában az emlőben romlik el a szövet, itt van a kialakulás oka. Úgy lehet elképzelni, mint egy narancsot kettévágva. A narancsban vannak gerezdek, az emlőben pedig lebenyek. Ugyan nem olyan szabályosak, mint a narancsban, de egy ilyen lebenyben „romlik el” valahol a szövet, és ott nő tovább, így alakul ki az emlődaganat. Azt lehet mondani, hogy a hölgyek 95 százalékának ilyen jellegű – genetikai háttér nélküli – daganata alakulhat ki. De van öt százaléka a nőknek, akiknél a BRCA mellett még más gének is felelőssé tehetők, így bizonyítottan genetikai az ok. A BRCA valójában egy hibajavító gén. Arról van szó, hogy ha osztódik egy sejt, akkor ennek a génnek a feladata, hogy a lemásolódást segítse, és az abból származó fehérjék „jók” legyenek. Ha ez a gén mutáns, génhibás – amit 50 százalékban örökölhetünk a szülőktől –, akkor sajnos a páciensek magasabb rizikóval számíthatnak emlőrákra és petefészekrákra. Hazánkban minden tizedik nőnél 20 és 75 százalék közötti a rizikója, hogy emlőrákja lesz. Ezt úgy képzeljük el, hogy ha egy tömött buszon utazunk, akkor nagyjából biztosan együtt utazik velünk valaki, aki mellrákos, vagy később az lesz.

Fontos, hogy az emberek ne rettegjenek attól, hogy megbetegedhetnek, és ne keverjük össze azt az 5 százalékot sem a másik 95-tel. Jolie esetekor született egy közlemény a British Journal of Medicine-ben. Azt vizsgálták, hogy ezután hányan mentek el genetikai szűrésre, és valójában hány embernél találtak problémát, ezenkívül hány embernél történt emiatt valamilyen beavatkozás. Kiderült, hogy borzasztóan sokan elmentek szűrésre, és sokukat teljesen feleslegesen vizsgálták, mert az észlelt mutációk és a beavatkozások aránya ugyanannyi maradt. Tehát nem azokból lett több, akik családi halmozódást mutattak, hanem elmentek rettegve azok is, akiknek nem volt mitől félniük. Meg kell érteni, hogy ez egy teljesen speciális helyzet. A veszélyeztetetteknél 30-40 éves korukban ütemszerűen megjelenik a megbetegedés. Ők azok, akik jó eséllyel látták a beteg édesanyjukat, az ő kezelését, halálát, majd egész életükben ettől rettegnek. Lelkileg szörnyű lehet. Angelina Jolie esetében az egész családfát felrajzolták, ahol valóban minden esetben megjelent a tumoros megbetegedés. Egy gyönyörű nő, akit az egész világ csodál, mégis ekkora teherrel kellett szembesülnie…

Magyarországon az állami ellátásban használják a BRCA-vizsgálat lehetőségét?

Létezik egy szakmai irányvonal arra, hogy mikor kell valakit genetikai konzultációra küldeni. Indokolt esetben hazánkban is államilag finanszírozott vizsgálatnak minősül a BRCA, azonban hangsúlyozni kell, hogy semmiképpen nem lehet érzelmi döntés ennek megválasztása. Amikor valakinek olvasgatunk a génjeiben, mint egy tenyérjós, nagy felelősséggel tartozunk!

Nem lehet kitérni a kérdés elől, hogy a nők nem szeretik a mammográfiai vizsgálatot, mert sok esetben fájdalmasnak találják…

Először is nem mammográfiáról vagy emlővizsgálatról, hanem egy nő vizsgálatáról kell beszélni. Serdülőkorban elkezdenek fejlődni az emlők. Azok az ifjú hölgyek, akiknek kicsi, aszimmetrikus vagy nem felel meg az aktuális divat szerint ideálisnak beállított képnek az emlőjük, sokat szenvednek emiatt. Én magam végzek esztétikai műtéteket is, jól ismerem ezt. Pont az emlő térfogatnövelése, a szilikonbeültetés a világon leggyakrabban végzett plasztikai sebészeti beavatkozás. Így aztán sokat vizsgálunk egy intim szervet. Megérkezik a páciens, akinek sok éve része az emlője, mondjuk úgy: kapcsolata van vele. Ez a kapcsolat jó vagy rossz. Ha rossz, akkor azt várjuk el tőle, hogy legyen kedves félmeztelenre levetkőzni, és bejönni idegen emberek közé, majd tegye be a mellét egy olyan gépbe, amiről azt olvasta a közösségi médiában, hogy be fogják sugarazni, és ettől emlőrákja lehet, sőt fájdalmas is. Ha ő épp akkor kapott időpontot a szűrésre, amikor nagyon érzékeny az emlője, és ilyenkor egyébként azt sem szereti, ha ruha ér hozzá, vagy a férje, barátja, akkor miért örüljön, ha épp aznap akarják „összenyomorgatni”? A másik vonal a félelem attól, hogy a mammográfia sugárdózisa valamiféle rákkeltő hatású lenne. Valójában a vizsgálat akkora sugárterheléssel jár, mint mikor valaki egy transzatlanti repülőgépjáraton átrepül az Egyesült Államokba, és visszajön. Nem ettől alakul ki az emlőrák. Ártalmatlan és rendkívül egyszerű vizsgálóeljárás, épp ezért lehet tömeges szűrésre használni. Nem mindegy persze egy ilyen vizsgálat elvégzésére alkalmas készülék kora, típusa sem.

Mi történik akkor, ha egy nő mellét biztosan el kell távolítani?

Egy egészséges nő el sem tudja képzelni, hogy mit jelent az, mikor felkel reggel, odamegy a tükörhöz, fogat mos, sminket készít, és nem látja a mellét… Hogy lehet így élni? De ha a mellrákos páciens szakszerű kezelést kap, akkor meggyógyul. Sőt, meg lehet úgy operálni az adott hölgyet, hogy azonnali rekonstrukció történik, így a keble nemhogy nem hiányzik, hanem adott esetben még szebb is lesz, mint amit születésekor kapott. És fogadhatja őt ezeken a szűrőhelyeken egy empatikus környezet is, ahol elmondják, hogy „kérem szépen, lehet, hogy egy kicsit fájni fog, de egy pillanat az egész, és megvan”. Mi, orvosok nem széklábakat faragunk, nem is kugligolyókat, hanem emberekkel foglalkozunk, és minden ember különböző. A mi dolgunk, hogy minden tudásunk mellett megértő figyelemmel forduljunk a pácienseink felé.