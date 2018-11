Ezért érnek véget a legszorosabb barátságok is

Gondoltad már úgy egy barátodról, hogy az életed része lesz, amíg csak éltek, de már évek óta nem beszéltek egymással? Vajon valódi-e a barátság, ami véget ér?

Változó természet, változó barátságok

Az igazi barátság feltétel nélküli, nincs mögöttes szándék, de annál több a megértés és a kölcsönösség. Egy barát veled örül, veled tombol, melletted áll a rosszban, együtt élitek meg a boldog és a szomorú perceket is. A szemébe mondhatod azt, amiről tudod, nem feltétlen szeretné hallani, előtte nem kell álarcot viselned, és nem baj, ha rossz napod van, mert feltölt, ha lemerültek az elemeid. Cserébe ugyanezt adod te is, és ettől a kölcsönösségtől valódi egy barátság.

De mi van akkor, ha a legfőbb bizalmasod, a legjobb barátod jóformán észrevétlenül eltűnik az életedből? Egyszer csak azon kapod magad, hogy már nem vele osztod meg a titkaidat, nem őt hívod fel elsőnek, ha fontos dolog történik az életedben, és akkor sem, ha csak beszélgetni szeretnél. Nem érzel már késztetést arra, hogy mindenről tudjon, de arra sem, hogy a szabadidőd nagy részét együtt töltsétek. Viták nélkül, észrevétlenül távolodtok el egymástól.

Idővel máshogy formáltátok a sorsotokat, máshogy formált a sors benneteket, és emiatt valami megváltozott. A közös élményekre jó érzéssel gondolsz vissza, egy ideig még kapaszkodsz az emlékekbe, de a valóság már teljesen más. A beszélgetéseitek már semmitmondók, felszínesek: inkább kínosak, mintsem jó érzéssel töltenek el. Ugyanez történik a barátoddal is, és bár egyikőtök sem mondja ki, de mindketten tudjátok: a jövőben már egymás nélkül fogjátok folytatni az utatokat.

Az igaz barátság is véget érhet

Dr. Shainna Ali, a Közép-Floridai Egyetem professzora szerint a barátságok felbomlásának gyakori oka az egyensúly hiánya, a befektetett idő és energia fölött érzett veszteségünk miatt azonban nehezen mondunk le a régi barátságokról. Ha viszont huzamos ideig nem kapjuk vissza azt a figyelmet és törődést, amit mi adtunk a barátunknak, ha nem számíthatunk rá a krízishelyzetekben, a kapcsolat óhatatlanul meggyengül.

A barátság végét okozhatja az is, ha az egyik fél rendszeresen rázúdítja élete minden történését a másikra, vagy épp az ellenkezője történik: magától képtelen elmondani a problémáit, aggályait. Dr. Ali szerint a költözés és a távolság is sok barátságot megtörhet – még az elektronika világában, a 21. században is –, ugyanúgy, mint az, ha mindig csak az egyik érdekei érvényesülnek, és túlnyomórészt az történik, amit ő akar.

A Tel Aviv-i és a Massachusettsi Egyetem professzorait is foglalkoztatták a véget érő barátságok, amelyek a kutatások szerint a leggyakrabban azért szakadnak meg, mert nem mérjük fel jól egymás igényeit, elvárásait. A kapcsolat ápolására szánt idő, a találkozások gyakoriságára való igény, valamint a belefektetett energia mennyisége és a minőségi idő eltérő értelmezése is vezethet a barátságok végéhez. A különböző igények fel nem ismerése töréseket eredményezhet a barátságban, és ha nem tudjuk megbeszélni, megoldani, ugyanúgy eltávolodhatunk egymástól, mint egy párkapcsolatban.

Most azon gondolkozol, hol siklott félre, mi volt az a pont, ahol eltávolodtatok egymástól? A magánéletetek, a munka, vagy a gyerekek miatt futott zátonyra a barátságotok? Vagy valamit egyszerűen rosszul csináltatok? Van, hogy nem találhatod meg a hibát, mert nincs: együtt változni, hasonlóan változni ritkaság – ezért is kevés az évtizedekig tartó, soha meg nem szakadó barátság. Mindenkinek a maga útját kell járnia, és csak azok tudnak elkísérni, akiknek hasonló az útitervük.