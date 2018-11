Nem akarta, hogy kerekesszékben tologassák, inkább végigkúszott a repülőtéren

Beperelte a londoni Luton repülőteret egy mozgássérült parasportoló, mert motoros kerekesszéke fent maradt a repülőgépen – írja a Fox News. A deréktó lefelé megbénult férfinak ugyan felajánlották, hogy egy hagyományos kerekesszékben keresztültolják a terminálon, de ő megalázónak érezte ezt, ezért inkább végigkúszott a repülőtéren.

„Hosszú éveken át keményen dolgoztam azért, hogy megőrizhessem a függetlenségemet. Nagyon megalázónak és lealacsonyítónak éreztem volna, hogy beleüljek egy olyan székbe, amit felajánlottak nekem” – mondta Justin Levene a BBC-nek nyilatkozva.

@justin_levene treatment by @LDNLutonAirport completely demonstrates some airports total lack of knowledge on how to treat everyone fairly. #bbcnews @BBCNews pic.twitter.com/BO7NQRcTFk