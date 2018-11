Gluténmentes diétában felhasználható alapanyagok – a világbajnok tuti tanácsai

Tipikus tünetei első sorban az emésztőszervrendszert érintik, puffadást, hányingert, hasmenést és hasfájást tud okozni, de ezen kívül megdöbbentő számú problémát, gócot, zavart tud kialakítani a szervezetben, olyanokat, amikre nem is gondolnánk, például: migrénes fejfájás, fogromlás, foglazaság, csonttörések, csontgyengeség, nőgyógyászat problémák, bőrproblémák, hajhullás, kisgyerekeknél pókhas alakul ki. Érdemes szűrővizsgálatokon tesztelni érzékenységünket.

A jó hír, hogy bármennyire is alattomos, könnyedén kezelhető gyorsan, tudatosan, vagyis lehet úgy élni, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt, bár néhány kedvencünktől biztosan meg kell válnunk. Biztató, hogy az élelmezéstudomány ezt felismerve számos jól használható alapanyagot tesz elérhetővé.

Nézzük, meg milyen alapanyagokat használhatunk gluténérzékenység esetén.

Gluténmentes diétában felhasználható alapanyagok:

burgonyaliszt

burgonyakeményítő

burgonyapehely

kukoricaliszt

kukoricakeményítő

kukorica pehely

kukorica pehelyliszt

kukoricadara

rizsliszt, barna rizsliszt

rizsdara

rizspehely

zabliszt, ha garantáltan gluténmentes

zabpehely, ha garantáltan gluténmentes

kölesliszt

hajdinaliszt, tápiókakeményítő, amarántliszt

Maglisztek: lenmagliszt, kókuszliszt, gesztenyeliszt, szőlőmagliszt, mákliszt

teff

cirok

Nézzünk egy párat közelebbről.

A köles: Legősibb gabonafélénk, B-vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag. Magas fehérje és rosttartalmú, könnyen emészthető. Az egyetlen lúgos kémhatású gabona. Javítja az immunrendszert, feszesíti a szöveteket, vashiányos állapotban is kifejezetten javasoljuk. Főként kásaként közkedvelt.

Gyerekkorodban biztos sokszor készített neked anyukád tejbegrízt. Emlékszel még, ahogy a kakaóporral összekeverve olvadt a szádban? Isteni volt. A gríz nem alkalmazható gluténmentes diétában, de talán a köles az az alapanyag, amivel egy igen hasonló, ízben és állapotában is. Ezért itt az én köleskása receptem.

Hozzávalók:

1 bögre köles

8 dl tej (rizs, kókusz, vagy mandula)

vaníliarúd vagy vaníliaaroma

egy pici só

édesítésnek xilit, eritrit vagy méz

kakaópor vagy fahéj

ínyenceknek aszalványok, magok

A kölest felhasználás előtt mossuk át, és áztassuk be 1 órára, majd szűrjük le. Ez után egy lábasban forró tejben és édesítőszerrel, egy vaníliarúddal, egy cseppnyi sóval 20-25 perc alatt főzzük puhára. A kis kölesszemek duplára fognak dagadni. Ha felszívta a folyadékot, de úgy látjuk, hogy a szemek még nem puhák, öntsünk hozzá meleg tejet. Minél több folyadék lesz hozzáadva, annál krémesebb alapot kapunk. A megfőzés után, még hagyjuk egy kicsit állni fedő alatt, hogy a maradék nedvességet is magába szívja, és ez után tálaljuk tálkákba. A tetejére cukormentes kakaóport vagy fahéjat, esetleg étcsokit reszelve, ízlés szerint aszalványokat, magokat lehet rászórni.

Hajdina (más néven pohánka, tatárka): A köleshez hasonlóan ez a gabonanövénynek is magas a B-vitamin- és ásványianyag-tartalma, ráadásul linolsavat és rutint (P-vitamint) is tartalmaz, ezért magas az antioxidánstartalma. A rosttartalma duplája a búzáénak, így ilyen szempontból is kiemelkedő.

Szintén elkészíthető kásaként, de megőrölt magját kekszek, tészták, palacsinták alapanyagaként használhatjuk. Megfőzve, pedig köret lehet húsételek mellett.

Én a reggeleket gyakran hajdinás palacsintával kezdem, így most ezt a receptemet osztom meg veletek, bár hozzáteszem, ha valaki nem akar pepecselni, készen is lehet kapni ilyen palacsintatésztát. Én most tojásmentes verziót mutatok be, aki viszont ezt is igényli, a tészta kikeverésekor pottyantsa bele.

Hozzávalók:

150 g hajdinaliszt

1 csipet só

4 dl víz vagy szóda, ínyenceknek kókusztej vagy mandulatej

tojás igény szerint

1 csapott ek. lenmagliszt

kókuszzsír vagy más zsiradék a sütéshez

diabetikus lekvár vagy cukormentes kakaópor, esetleg fahéj

A hajdinaliszthez tedd hozzá a sót és ízlés szerint a tojást. Folyamatos kevergetés mellett add hozzá a tejet, vagy a vizet. Keverd addig, ameddig csomómentes lesz a tészta. Ha túl híg lett az alapod, hagyd egy kicsit állni és besűrűsödik, ha pedig túl sűrű, akkor adj hozzá még vizet. A hajdinaliszt több sót igényel, mint a sima búzaliszt, ezért kóstolj.

A kapott tésztádat ugyan, úgy kell kisütnöd, mint az eddig ismert palacsintádat. Ha nem teszel tojást a tésztába, lassabban fog sülni, de legyél nyugodt, ne kapkodj, mert fordításnál kiszakad a tészta. A megsült palacsintákat ízlés szerint töltsd meg.

Zab: Talán a leggyakrabban használt és legismertebb gluténmentes alapanyag. Reggelinél zabkásaként, vagy joghurtokba, müzlikbe, kefirbe is kiváló. Húsok, zöldségek panírozásához zabkorpaként használhatjuk, sőt reformsütemények alapja is lehet. Antioxidáns hatású, magas E-vitamin-tartalommal. Rosttartalma magas, viszont kalóriatartalma alacsony.

A legnagyobb fejtörést az okozza, hogy, ha fehérlisztet nem használhatunk, sőt morzsát sem, akkor hogyan, és mivel fogjuk a vasárnapi asztalra szánt rántott húst elkészíteni a családnak?

A megoldás: a husikat zablisztbe forgassuk bele, majd ezután a tojásba és végül zabkorpába, amit megbolondíthatunk szezámmaggal.

Hozzávalók:

pár szelet előre kiklopfolt sózott, borsozott csirkemellszelet.

só

bors

zabliszt

zabkorpa

tojás

ízlés szerint sajt

szezámmag

sütéshez kókuszzsír vagy más zsiradék

A husikat kiklopfoltuk, sóztuk, borsoztuk. Ez után forgassuk bele a zabpehelylisztbe, majd a felvert, megsózott tojásba (lehet bele tenni egy kis reszelt sajtot a tojásba), majd a szezámmaggal összekevert zabkorpába. Picit nyomkodjuk bele a szezámmagokat a husiba. Felmelegített kókuszzsírban sütjük. Én úgy csinálom, hogy először megsütöm egy picit az egyik felét, majd a másikat, és fedő alatt sütöm tovább, lassú tűzön, így a szeletek puhák és ropogósak maradnak.