A leghatékonyabb csodaszer felfázás ellen: vörös áfonya

Most, hogy hidegebbre fordult az idő, sokkal könnyebben felfázhatunk, és hát ki ne utálná az ezzel járó kellemetlen tüneteket, mint például az állandó vizelési ingert, az égő, csípő érzést odalent. Van azonban egy természetes fegyver a felfázás ellen. Ez pedig nem más, mint a vörös áfonya.

Orvosi célokra régóta használják, elsősorban a benne lévő csersav és az antocianin miatt, a magjából préselt olaj pedig omega-3 zsírsavakban gazdag. Terápiás és megelőző céllal egyaránt javasolt a fogyasztása, a húgyhólyagfertőzés, a felfázás, különféle májbetegségek, gyomorpanaszok és étvágytalanság kezelésére is használhatod. Az orvosok úgy vélik, hogy a vörös áfonya a stroke súlyosságát is csökkentheti, és a betegségből való felépülést is felgyorsítja. Kapszula vagy áfonyalé formájában fogyaszthatod.