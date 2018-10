Klórgázmérgezés az újszülött intenzív osztályon: újabb információk derültek ki

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, klórgázmérgezés történt szombatról vasárnapra virradóra a Semmelweis Egyetem Üllői úti újszülött intenzív osztályán. Az esetről elsőként a Magyar Hang számolt be. Információik szerint az osztályon ápolt koraszülöttek, az ott dolgozók, valamint a hozzátartozók közül többen is közvetlen veszélynek voltak kitéve.

Nem sokkal később az is kiderült, hogy a rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt kezdett nyomozni az ügyben, gyanúsítottként azonban még senkit nem hallgattak ki.

Azóta a kórház is közleményt adott ki, ebben azonban azt írták, hogy a folyamatban lévő nyomozás miatt bővebb tájékoztatást ők sem adhatnak az ügyben.

Az RTL Klub információi szerint ugyanakkor nem volt tömeges rosszullét a kórházban, az érintettek közül mindenki jól van, valamilyen klóros folyadék okozta az ijedséget.

Az RTL riportja: