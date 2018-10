Kis híján megfulladt a 3 éves kislány a halloweeni nyalókától

Mindenkit figyelmeztetni szeretne a halloweeni édességek veszélyeire az a skót anyuka, akinek hároméves kislánya kis híján megfulladt egy nyalókától.

A 24 éves Shannon McWilliam a The Sunnak számolt be az esetről. Hat- és hároméves lányai éppen a tévé előtt nassoltak, amikor a kisebbik, a 3 éves Ariah hirtelen a nyakát fogva lehanyatlott a kanapéról. Szerencsére az anyuka is a szobában volt, ezért rögtön odarohant hozzá, és látta, hogy a kislány feje lassan elkékül. Mint kiderült, a nyalókája levált a pálcáról, és a kislány torkán akadt. Az anyuka 3 percen keresztül küzdött azért, hogy eltávolítsa az édességet a kislánya torkából, és végül nagy nehezen, de sikerrel is járt.

Mindössze három perc volt, mire sikerült, de egy örökkévalóságnak tűnt. Olyan volt, mintha megállt volna az idő. (…) Azt hittem, hogy meg fog halni

– emlékezett vissza a nehéz pillanatokra az anyuka, aki azóta már-már paranoiás módon ügyel arra, milyen édességet esznek a gyerekei. Elmondása szerint ha nincs akkor a szobában a gyerekekkel, biztosan elvesztette volna a kislányt.

A nyalókát gyártó cég vizsgálatot indított az ügyben.