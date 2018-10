Négy napra megvakult egy 11 éves kislány a halloweeni kontaktlencsétől

Négy napig nem látott az a 11 éves kanadai kislány, akinek megsérült a szaruhártyája egy halloweeni színezett kontaktlencsétől – írja a The Sun.

A 11 éves kislány, Emilie Turcotte körülbelül négy órán keresztül viselte a lencséket az iskolájában, vacsorához levette, majd az este folyamán ismét viselte a barátaival. Másnap reggel égető fájdalmat érzett, alig bírta kinyitni a szemét. Édesanyja elmondása szerint vérvörösek voltak a szemei, a kislány pedig semmit sem látott. Rohantak az orvoshoz, aki megállapította, hogy a rosszul használt kontaktlencse miatt megsérült a kislány szaruhártyája, ez pedig ideiglenes vakságot okozott nála. Négy nap múlva kezdett el visszatérni a látása, de egy hónapon keresztül napszemüveget kell viselnie, hogy védje a szemét. A kislány öt barátja is ugyanilyen kontaktlencsét viselt, nekik azonban semmi bajuk nem lett.

A GIRL of 11 went blind for four days after wearing coloured contact lenses for Halloween, her mother says. Emilie Turcotte woke in agony screaming her eyes were "burning like fire" the morning after she wore them to go trick-or-treating with pals in Montreal.