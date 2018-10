Természeteséletmód-tanácsok nem csak kezdőknek

Hiszel abban, hogy tehetsz az egészségedért? Ha igen, akkor te is felelősségtudatos vagy, és okosan irányítod az életedet. Ám a rohanó hétköznapok valószínűleg nem szolgálják alapvetően a törekvéseidet, hiszen gyakran már annak is örülünk, ha meg tudunk ebédelni, nemhogy még arra is külön figyelmet fordítsunk, hogy mennyit és milyen minőségben választunk. A mozgás szerelmesei is sokat tesznek a szervezetükért, már ha jut idejük rá, hiszen egy-egy fárasztó nap után nem mindig ér el az ember odáig, hogy a magassarkút lecserélje edzőcipőre. Arról nem is beszélve, hogy mire a legtöbben ágyba kerülünk, alig marad idő a pihentető alvásra. De akkor mégis hogyan tehetjük az életmódunkat testbaráttá? Erre keressük a választ.

Azzá leszel, amit eszel, na meg iszol – tartja a mondás, és ez nagyrészt be is igazolódik, ezért kell még a rohanó hétköznapok ellenére is nagyon odafigyelnünk, mit viszünk a szervezetünkbe. Oké, az szinte lehetetlen, hogy a tökéletességre törekedve mindent ehhez formáljunk, de ha gyakran választunk egészséges ételeket, és a cukros üdítők helyett saját készítésű teákat iszunk, máris nagyon sokat teszünk önmagunkért. Az is fontos persze, hogy ezt a folyamatot apró lépésekkel kezdjük, és ne erőszakoljuk rá magunkra, mert akkor biztosan bukás lesz a vége. Nem kell lelkiismeret-furdalás, ha sütizünk, simán belefér néha az is. A lényeg, hogy harmóniában legyünk önmagunkkal, vigyázzunk a testünkre, na meg persze kényeztessük is azt.

Hajrá!

Ismerős a helyzet, amikor úgy érzed, most aztán megváltod a világot, holnaptól keményen edzel, elhatározod, hogy mindent meg is teszel a tökéletes alakért? Igen, ezt egészen biztosan mindenki átélte már legalább egyszer. Ahogyan azt is, ahogy a hétköznapi nehézségek és feladatok fokozatosan vesznek el a lelkesedésből, végül pedig a kanapé előtt eszmélünk egy tábla csoki után, hogy valami nincs rendben. Elismerjük, nem könnyű feladat a sportot az életünk részévé tenni, ám ha tetszik, ha nem, bizony hosszú távon mindenképpen fontos az egészség megőrzése miatt, na meg a kívánt alak elérése végett is. Hogy mi a megoldás? Hát a kitartás. Az, hogy minden olyan helyzetben erőt veszünk magunkon, amikor megtehetjük, hogy elmegyünk edzeni. Az első akadályoktól pedig nem kell megijedni, azok mindig is lesznek. Ha nem jött össze 2 edzés egymás után, majd összejön a harmadik. A test egy idő után úgyis maga jelez majd, hogy kívánja a mozgást. Addig pedig a lényeg a mértékletesség és a tudatosság.

Irány az ágy!

Bár a legtöbben nem gondolnák, az egészséges életmód egyik fontos összetevője az, hogy eleget aludjunk. Hogy kinek mennyi az elég, az igényektől függ. Aranyszabály nincs, a szakértők azt mondják, általában a legkevesebb 6-7 óra, amit alvással kell töltenünk, de vannak olyanok is, akiknek 8 óra sem elég ahhoz, hogy fittek legyenek. A kialvatlanság hosszú távon ronthatja az életminőséget, ezért sem mindegy, mikor térsz nyugovóra. Ha nem megy az elalvás, próbálkozz gyógyteával. A nyugtató hárs például tökéletes választás, ráadásul a meghűléses időszakban segít a szervezetnek a nátha legyőzésében is.