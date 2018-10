Profi súlyemelő lett a nőből, aki azért kezdett fogyókúrázni, mert nem fért el a repülőgép ülésén

A nagy fogyássztorik általában mindig egy meghatározó eseménnyel indulnak: Claire Murray esetében ez a pont 2015 júniusában egy törökországi nyaralást követő repülőúton jött el, mikor egy férfi megjegyezte „egész jól néznél ki, ha nem lennél ilyen kövér”.

Ugyanezen a repülőúton az akkor 127 kilós Claire maga is megállapította, hogy alig tudja bepréselni magát a repülőgép szűkre szabott ülésébe. Ekkor határozta el, hogy hazatérve életmódot vált.

Kolbászból és sült krumpliból álló étrendjét egészséges, fehérjedús étkezésre cserélte, és azonnal belevágott az edzésbe is. Tíz hónapnyi diétának, futásnak és spinningnek hála 30 kilótól szabadult meg, amit hamarosan még 12 kiló mínusz követett. Hogy a felesleges bőrrétegnek is búcsút mondjon, a nő egy 8 ezer fontos plasztikai műtétnek is alávetette magát. Mára csaknem egykori testsúlya felével nyom kevesebbet, profi súlyemelő és egy glasgow-i konditerem menedzsere.

foxnews