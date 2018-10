Nők a gyógyteákról – ki milyet iszik?

Nőket kérdeztünk arról, melyek azok a gyógyteák, amelyeket szívesen fogyasztanak. Azt is elárulták, miért épp azokat választották. Vannak, akik csak egy-két félét tartanak otthon, míg mások egész gyógynövény-repertoárt vonultatnak fel, ha hapcizik a gyerek. Utóbbival természetesen semmi gond sincsen, hiszen a hatékony gyógynövények fontos összetevői az egészséges életmódnak és a betegségek elleni küzdelemnek.

Kell egy jó keverék

„Volt egy nehezebb időszakom, amikor legyengült az immunrendszerem, és egymás után csaptak le rám a betegségek. Hosszú ideig kínlódtam. Mivel nem nagyon javultam, úgy döntöttem, támogatni fogom a szervezetemet, elkezdtem vitaminokat szedni és egy ismerősöm segítségével összeraktunk nekem egy gyógyteakeveréket, amiben több fontos összetevő is volt. Azt tudom, hogy édeskömény biztosan volt benne, mert az emésztésemmel is gondok voltak. Úgy tudom, az édeskömény sok mindenre jó, méregtelenít is, meg a légzőrendszerre is hat, és gyulladáscsökkentő is. Akkor sikerült a testemet helyre rakni, és a betegségek ritkultak, majd elmúltak. Örülök, hogy tettem magamért, megtanultam, hogy felelős vagyok az egészségemért.”

Kamilla és hárs

„Anyám állandóan kamillateát ivott, na meg velünk is azt itatott, ezért mióta az eszemet tudom, fontos része az életemnek. Na jó, volt pár lázadó évem, amikor dacból nem tartottam semmilyen gyógynövényt, na meg mást sem, ami a tökéletes anyámra emlékeztetett, ám amióta nekem is vannak gyerekeim, egészen másképp látom a dolgokat. Ugyan nem itatok a családommal állandóan kamillateát, de van, hogy eszembe jut, és akkor mindenki kap egy-egy csészével. Van nálunk még csalán, azt a hajam miatt vettem, meg cickafark, azt a menstruációm kapcsán szereztem be, de még nem kezdtem el a kúrát. Meg a gyerekeknek vettem hársteát, a köhögésük miatt: jól csillapítja a köhögést és a nyákfeloldásban is segít, nekünk bevált. Én az ízét is szeretem.”

Hogyan hatnak?

„Ha valaki, hát én sosem hittem a gyógyteákban, boszorkánykodásnak tartottam, felesleges kínlódásnak. Aztán egyszer a gyomrommal gondok voltak, de az orvosok nem találtak semmit. Végül egy barátnőm unszolására kipróbáltam valami keveréket, ami láss csodát, működött. Sajnos fel kellett adnom az összes elvemet, és elkezdtem utánajárni annak, hogyan hatnak a gyógynövények. Azóta tudom, hogy vaskalapos bolond voltam, mert magamtól is végiggondolhattam volna, hogy valódi hatóanyagok vannak a gyógynövényekben. Most ha bejössz a konyhámba, csodás kis üvegekben látsz egy csomó gyógyteát, zsurlót, kamillát, hársot, körömvirágot, mentát, levendulát. Ha kell, előveszem a legjobbat, és az javarészt be is válik.”