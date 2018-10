Mire jó a hársfatea?

Az őszi időszak kellemetlen velejárói a nyálkás, hűvös idő mellett a náthás megbetegedések. Bár a legtöbben szeretnénk elkerülni a nyomasztó tünetekkel járó, letaglózó állapotot, sokaknak ez nem sikerül. Ha pedig már megvan a baj, mindent megtennénk, hogy minél hamarabb szabaduljunk a náthától. Vannak, akik azonnal orvoshoz fordulnak segítségért, míg mások a gyors javulás reményében, szervezetük erejében bízva otthon kezelik a náthás betegségeket. Sokan a vitaminpótlásra és a sok folyadékra helyezik a hangsúlyt, és lehetőség szerint a pihenésre. A gyógynövények is fontos részei lehetnek a kúráknak. Több gyógytea is van, amelyet a meghűlésekkel teli időszakban előszeretettel használnak az emberek, a kamilla és a menta mellett a legnépszerűbb a hárs. A hárs ráadásul nemcsak a náthás időszak egyik fontos teája, hanem nyugtató hatása révén az álmatlanság fontos ellenszere is lehet.

A hagyományos orvoslásban a hárs a torokfájás nagyszerű gyógyítója, és köptetőként, izzasztóként mindig megállta a helyét. Sok háztartásban manapság is előszeretettel fordulnak a gyógynövényhez, amelynek görcsoldó hatása van, és csillapítja a köhögést. Mivel a testhőmérsékletet is szabályozza, azok, akiknek segítségére volt a gyógytea a náthás időszakban, biztosan tartanak otthon belőle a házi patika részeként. A hárs flavonoidjai által oldja a görcsöket. A farnezoltartalma az idegrendszerre hat, nyugtatja a központi idegrendszert, így álmatlanság ellen hatásos. A váladék oldásában is segít a hárs, a hörgők könnyebben szabadulnak a letapadásoktól a hársfatea fogyasztásával. Nyugtató hatását nemcsak a felnőttek élvezhetik, hanem a kicsiknél is alkalmazható, mégpedig a fürdetéseknél. A nyugtalanabb babák fürdővizébe öntött forrázat segít a babáknak hamarabb elaludni. A női praktikák kedvelői valószínűleg azt is tudják, hogy a hárstea szempakolásként is kiváló, nyugtatja a fáradt szemet, és segíti a szem alatti karikák csökkentését. Emésztési zavaroknál is érdemes kipróbálni a hársat, de fejfájás esetén is jól jön egy csésze tea.

Akik meghűlés, torokfájás kezelésére szeretnének hársfateát fogyasztani, egy teáskanál hársfavirágot áztassanak egy csésze forró vízben. Vannak, akik érthető módon a filteres teákat részesítik előnyben, ők a dobozokon található használati utasításokat figyeljék. A hársfatea fogyasztását naponta háromszor ajánlják a hozzáértők. Az édesszájúak mézzel ízesíthetik, de natúrízben is sokan kedvelik. Toroköblítőként is alkalmazható a tea, annak hőmérsékletére érdemes odafigyelni, a túl hideg és a túl meleg sem tesz jót a gyulladt toroknak.