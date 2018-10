Mennyi teát iszol? Ezt tudd

A tea eredetileg a teacserje szárított leveleiből készült italt jelentette, de manapság teának nevezzük a szárított növények főzetét is. A népszerű gyümölcs- vagy fűszeres teák mellett a gyógynövényes főzetek is közkedveltek. Utóbbiak nemcsak élvezeti értékkel bírnak, hanem kedvező hatásaik miatt isszuk azokat előszeretettel. Mivel a teák a felhasznált növényektől függően más-más hatásúak, oda kell figyelnünk a fogyasztásukra. Na meg persze használnunk is kell őket, hiszen sokat segíthetnek a betegségek átvészelésében.

Évszázadokkal korábban a teát, főzeteket elsősorban a gyógyítás részeként tartották számon. Több történetet is hallhatunk a teázás eredetéről, vannak, akik Buddhához kötik a felfedezését, míg mások szerint az egyik kínai császár ismerte fel a jótékony hatását. Európában a XVII–XVIII. században már igen népszerű volt a teázás, a szokás pedig a mai napig dívik a szigetországban. Míg ott a tea a mindennapok nélkülözhetetlen kelléke, itthon nem épült köré ekkora hagyomány. A citromos tea ugyan minden háztartásban meghatározó volt sokáig, manapság talán az egészséges életmód jegyében a cukor nélküli változata dívik.

Teát mindenre?

A teáknak számtalan jótékony tulajdonságát ismerjük. A hétköznapi szomjoltó gyümölcsteák mellett sokan fordulunk a gyógynövényes változatokhoz, ha segíteni szeretnénk a szervezetünket. Azoknak például, akiknek testsúlyproblémáik vannak, fontos lehet a teafogyasztás. Egy új kutatás szerint a hideg tea ugyanis segíthet a fogyásban. A svájci Fribourgi Egyetem kísérlete során fiatalokat vizsgáltak, és kiderült, hogy a jéghideg matétea ivása során a szervezet kétszer annyi energiát fogyasztott, mint a forró változat fogyasztása után. A szakemberek szerint a tea a zsír lebomlását is gyorsította, ám arra nem derült fény, hogy csak a hidegen fogyasztott matétea esetében érvényes ez, vagy a hőmérséklet-különbség élettani hatása a többi teatípusnál is megfigyelhető. Egy másik kutatás a fekete teát vizsgálta, a Pekingi Egyetemen a diákokat elemezték. Voltak, akik fekete teát ittak, mások vizet, aztán a két csoportnak ugyanazokat a feladatokat kellett megoldaniuk. A kutatók arra jutottak, hogy a teázás jó hatással van a kreatív készségekre, és javítja a koncentrációs képességeket is.

Sokan esküsznek a gyógyteákra, ami érthető is, hiszen szinte minden problémára vannak olyan gyógynövények, amelyek segítik a szervezet gyógyulását. A zöld tea például energetizál, tele van antioxidánssal, és jótékonyan hat a zsírégetésre. Számos pozitív hatása miatt igen népszerű. A meghűléses időszakokban azonban mégsem ez a sztár, hanem a sokfunkciós hársfatea, amit alkalmazhatunk torokfájásnál, segít köptetőként, és izzasztóként is a szervezetüket szolgálja. A hárstea csillapítja a köhögést, és azok is kipróbálhatják, akik nehezen alszanak el.