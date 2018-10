Mellrákkal küzdő magyar nők üzentek sorstársaiknak

Legalábbis erre a megállapításra jutott a Kutatópont piackutató 2017 decemberében végzett felmérése. A Novartis megbízásából készült közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a mellrákkal küzdő nők úgy érzékelik, hogy nem jutnak elegendő információhoz betegségükkel kapcsolatban. Többségük a hiteles és megbízható forrásból származó tájékoztatást hiányolja, de a társadalom megbecsülése is komoly pszichés támogatást jelentene a betegeknek.

Ebben nyújt segítséget a Pink Bolero Egyesület a Mellrák Ellen jelenleg készülő kiadványa, amely a megfelelő és igazoltan alátámasztott információk, tanácsok, vélemények mellett grafikai eszközökkel, piktogramokkal is bemutatja a beteg által feltett kérdésre a válaszokat. Külföldi mintára hamarosan elindítják az ittvagyunkmost.hu weboldalt is.

A kiadványt Az Erő hangjai című nemzetközi kiállításon mutatták be, amely a Novartis vállalat több országban sikerrel indított kezdeményezése. Most magyar nőkkel is elkészültek az inspiráló, pozitív üzenteket hordozó plakátok – írja a cég közleményében.