Kis híján megvakult a szempilla-hosszabbítástól

A szépség nevében mi, nők rengeteg fájdalmas dologra hajlandóak vagyunk, de azért mindennek van határa: a szemünk világát például tuti nem áldoznánk fel! Egy brit lány, Megan Rixson megtapasztalhatta, milyen mellékhatásokkal járhat egy szempilla-hosszabbító művelet, és arra figyelmeztet, mindenki legyen óvatos, aki műszempillákban gondolkodik.

A lány a Twitteren osztotta meg a történetét: Megan azért fordult kozmetikushoz, hogy műszempillát tetessen fel. A szeme már akkor erősen viszketni kezdett, mikor a pillákat ragasztották fel, de a kozmetikus megnyugtatta, hogy ez teljesen normális.

Girls be very very careful where you get your eyelashes done!!I got my individuals done today somewhere new and it turns out they used nail glue on my lashes. I genuinely lost my sight for 2 hours. Thankfully the swelling has gone down, but there still very sore. Be careful😭 pic.twitter.com/NmsFr9QSbk