Hazahozták az Ausztriában lezuhant magyar artistanőt

D. Krisztina szeptember közepén, előadás közben szenvedett balesetet, hét méter magasból zuhant le. Mesterséges kómában tartották, továbbra sem lehet tudni, mennyire maradandóak a sérülései. Október végén ébredt fel a kómából, már képes kommunikálni, ezért átszállították egy budapesti kórházba – írja a Blikk.

A lapnak Eötvös Ibolya nyugalmazott légtornász is nyilatkozott. „Nagyon ügyes a lány, el sem tudom képzelni, mi történhetett. Egy artistának el kell fogadnia, ha bemegy a manézsba, nem biztos, hogy kijön. Ez egy életveszélyes hivatás. Három méter magasból is előfordult már halálos esés. Sokkal több légtornász sérül meg a cirkuszokban, mint állatidomár. Együttérzünk Krisztinával és családjával, sikeres gyógyulást kívánunk a kolléganőnek. Nála is történjen meg az a csoda, ami a mi családunkban a férjemmel 34 éve. Róla mindenki azt hitte, nem áll többé talpra, sohasem épül fel, egy év múlva mégis újra a trapézon dolgozott” – mondta Eötvös.