Eddigi tapasztalataim alapján kétféle ember létezik: (x)

1. Az egyik tábor az őszi hónapok kedvelője: szeretik a hosszú, hangulatos estéket, melyeken bekuckózhatnak egy jó meleg takaró alá, kedvenc filmjük elé, egy csésze forró teával. Kedvelik a lassan lehulló száraz falevelek illatát, amikor a természetben sétálva gyönyörködhetnek az ezerszínű tájban. A csípős hajnalok friss levegője kellemesen felébreszti őket munkába menet, s egyszerűen ha csak kinéznek az ablakon, jó érzéssel tölti el őket, ahogyan a föld a téli pihenésre készülődik.

2. Azonban van egy másik tábor is, akik kevésbé látják ennyire pozitívan eme évszak beköszöntét: az év vége közeledtével fokozódik a hajtás a munkahelyeken, melyet a hamarabb ránk telepedő sötétségben még borúsabbnak látnak. Az amúgy is nehezen kelő embertársaink dolgát nem könnyíti meg a reggeli hűvös levegő, sem a szürke égbolt, amely a nyári napsütést váltotta le. Ráadásul az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a gyerekekkel sem lehet bármikor leugrani a játszótérre.

Ám a két eltérő életérzést képviselő tábor között egy hasonlóság biztos van, ami nem más, mint a melengető, finom forró italok iránti vágy.

A teát eredetileg orvosságként használták, és mint gyógynövény került be először a napi italaink közé. Manapság az egyik legkedveltebb ital mind a felnőttek, mind a gyermekek körében, kellemes ízének és változatosságának köszönhetően. Magyarországon a legismertebb fekete és gyümölcsteák mellett egyre nagyobb tért hódítanak a herbateák, amelyek gyógynövénytartalmuknak köszönhetően kedvezően hathatnak egészségünkre. A Pickwick tavaly bevezetett életmódtea-családja egy új taggal bővült, hogy tovább kényeztessen titeket, akármelyik előbb említett tábort erősítitek is. A Könnyed Légzés fantázianévre hallgató, rendkívül kellemes ízű gyógynövény-teakeverék édesköménnyel és hársfavirággal támogatja a felső légúti rendszer megfelelő működését.