Csodás gyógyteák, amiket ne hagyj ki a házi patikából

Ki ne emlékezne a nagymamánál forrón gőzölgő kamillateára, ami minden betegségre gyógyír volt? A legtöbb háztartásban a kamilla mellett ott volt persze a hárs és a cickafark, na meg a zsurló is. Akik megtapasztalták a gyógynövények, na meg a szeretet csodás erejét, biztosan maguk is tartanak otthon teákat a házi patikában. Lássuk, melyek azok a gyógynövények, amelyeknek ott kell lenniük a kamrádban.

Kamilla

A régiek szerint a minden bajt gyógyító kamilla valóban sokrétű, noha talán nem annyira, mint amennyire nagyszüleink esküdtek rá. Azt azonban nem lehet elvitatni tőle, hogy jó gyulladáscsökkentő és a szem egyik legnagyobb jótevője. Sokan meghűlés, nátha esetén is azonnal kamillateáért kiáltanak, nem véletlenül. Menstruációs görcsök kapcsán is bevethető, mivel görcsoldóként tartják számon. Utóbbi esetben a tea mellett ajánlott a kamillafürdő is. A szem esetében nemcsak a gyulladás csökkentésére kiváló, hanem a szem fáradtságát is elűzi. Sokan ezért becsukott szemre is tesznek kamillás borogatást.

Hárs

Meghűlés esetén a másik népszerű tea a hársfavirág, ami a kamillához hasonlóan nagyon közkedvelt. A jól megérdemelt népszerűségét az hozta, hogy nyálkaoldó, köptető hatású, segíti a hörgőváladék eltávolítását. Izzasztó hatása kapcsán segít legyőzni a megfázásos betegségeket. A gyomorra is jótékony hatással van, és vizelethajtó hatást is tulajdonítanak neki. Álmatlanság ellen is ajánlják a sokrétű hársat nyugtató hatóanyaga révén.

Cickafark

A cickafark az előző gyógynövényekhez hasonlóan gyulladásgátló, mégis elsősorban antioxidáns hatása miatt ismerik a legtöbben. Görcsoldóként is funkcionál, a nők egyik legfontosabb gyógynövénye, hiszen menstruációs panaszok esetén is alkalmazzák, felfázásra, gyulladás esetén is gyakran isszák a cickafarkteát, vagy ülnek cickafarkfürdőbe. Felfúvódás ellen is hatásos, de a bőrre, sebre is borogatják. A cickafarknak nemcsak a virágát használják fel, hanem a leveles szárát is. Felfázás esetén az ülőfürdőhöz vizet kell forralni, és literenként egy evőkanál cickafarkot leforrázni. A forrázatot érdemes negyedóráig állni hagyni, utána jöhet az ülőfürdő vagy a gőzölés.

Csalán

A legtöbb kisgyerek megtanulja, hogy nem baj, ha megcsípi a csalán, mert a gyógynövény serkenti a vérkeringést, ám jótékony gyógyfűként mégsem szerepel sokaknál a kamra polcán. Pedig a csalán fontos vértisztító, salaktalanító és méregtelenítő, segít távozni a mérgeknek a szervezetből. Mivel vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz, azok, akik ismerik a pozitív tulajdonságait, előszeretettel isszák a csalánteát. Alkalmazzák magas vérnyomás esetén, de a haj megerősítésére is bevethető.