Az ősz nagyágyúja: a csipkebogyó

Vitathatatlan, a csipkebogyó értékes vitaminforrás, a narancsnál például 20-szor több C-vitamint tartalmaz. Az immunerősítésen túl a C-vitamin a zsírégetésben is segíthet, ugyanis a benne található pektin megakadályozza a koleszterin és a zsírok egy részének felszívódását. Ha mindez nem lenne elég, gazdag még B2-vitaminban, valamint A-, K- és P-vitamint is tartalmaz, és vértisztító hatása is ismert.

TIPP: Hosszabb idejű tárolásra valamilyen módon tartósítani kell. A legegyszerűbb megoldás a szárítás. A megmosott csipkebogyókat hosszában vágjuk félbe, és tepsiben sütőben vagy a fűtőtesten állandó forgatás mellett szárítsuk. A C-vitamin magas hő hatására elbomlik, ezért a szárítási hőmérséklet 40 foknál nem lehet magasabb!