Súlyos, gyógyíthatatlan betegségéről vallott a teniszcsillag, Caroline Wozniacki

Sajtótájékoztatón jelentette be a dán teniszező Caroline Wozniacki, hogy a US Opent megelőzően a rheumatoid arthritis nevű autoimmun betegséggel diagnosztizálták. A kór ellen gyógymód nem létezik, csak a tünetek kezelhetők.

„Kiderült, hogy egy rheumatoid arthritis nevű autoimmun betegségem van, amely az ízületeket támadja meg. Amikor a testben sok a folyadék, az ízületek bedagadnak, ezenkívül fáradtsággal és kimerültséggel jár. Az elején sokkolt a diagnózis, mert az egyik pillanatban úgy gondoltam, én vagyok a mezőny egyik legfittebb versenyzője, majd hirtelen megtudtam, mivel állok szemben” – mondta a korábbi világelső teniszező, aki WTA-világbajnokságon Elina Svitolina ellen elszenvedett csütörtöki vereségét követően beszélt a betegségéről.

Wozniacki reveals she was diagnosed with rheumatoid arthritis after the US Open, started feeling pain after Wimbledon: “I couldn’t lift my arms over my head.” #wtafinals pic.twitter.com/ayV4cvivkx