Csak gyümölcsön él 27 év óta egy ausztrál nő, így néz ki most

Az ötvenkét éves Anne Osborne Ausztráliában él, aki az elmúlt 27 évben nem evett mást saját bevallása szerint, csak gyümölcsöt. A kétgyermekes ausztrál asszony még karácsonykor is csak 8 datolyát és egy dinnyét evett, és állítása szerint egyáltalán nem éhes.

Anne az ausztrál Queensland gyümölcsfesztiváljának igazgatója is, aki állítja, a csak gyümölcsökből álló étrend egyáltalán nem unalmas. A nő általában egy mangóval vagy egy fél dinnyével kezdi a napot, majd napközben megeszik négy banánt, ebédre avokádót fogyaszt, vacsorája pedig két mangóból áll.

