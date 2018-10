Megható videó: jelnyelven köszöntötték az óvodások a szülinapos takarítót

James Anthony 15 éve dolgozik a tullahomai Hickerson Általános Iskolában. A takarító siket, gyakran a gyerekeket is tanítgatja a jelnyelv használatára. Nemrég lett hatvanéves, az ovisok pedig különleges meglepetéssel készültek neki: jelnyelven adták elő a Boldog szülinapot-dalt.

A videóhoz a gyerekek szülei is lelkendező kommenteket írtak. Anthony, akit mindenki csak Mr. Jamesnek hív, már annak idején takarította az óvodát és az iskolát, amikor ők oda jártak. Többen arra is emlékeztek, hogy mindig eljött a kosármeccseikre szurkolni, ezért is örülnek nagyon, hogy most ők és a gyerekeik szerezhettek neki örömet.