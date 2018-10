Megmentette a férje életét a mindenórás kismama

Mindenórás felesége mentette meg egy amerikai férfi életét. Andrew Goette október 16-én lett rosszul álmában, mindössze egy nappal az előtt, amikorra felesége, Ashley ki volt írva első gyermekükkel. Ashley arra ébredt, hogy férje levegő után kapkod. Miután nem sikerült felébresztenie, és észrevette, hogy Andrew már nem lélegzik, a nő felhívta a 911-et. A segélyhívó operátora azonnal kiküldte a mentőket, a 9 hónapos kismamát pedig arra kérte, hogy kezdje meg a mesterséges lélegeztetést. Ashley így is tett, ezzel pedig megmentette párja életét – írja a Yahoo.

Mint kiderült, a férfinál súlyos szívritmuszavar lépett fel, és a szíve is megállt, az agya pedig egy ideig egyáltalán nem jutott oxigénhez. Emiatt az orvosok mesterséges kómába tették a férfit, és félő volt, hogy maradandó károsodást szenvedett.

Felesége az intenzív osztályon ünnepélyesen megígérte a férjének, hogy addig nem fog szülni, amíg ő magához nem tér. Kissé könnyelműen, mondhatnánk, de végül neki lett igaza: a férfit már másnap sikeresen felébresztették, a szülés pedig harmadnap indult meg. Az orvosok még azt is elintézték, hogy a férfit betolhassák a szülőszobába, hogy a feleségével lehessen első gyermekük megszületésekor.

Három nappal azután, hogy a gyermek egészségesen világra jött, Andrew-t sikeresen megműtötték. Úgy tűnik, most már minden rendben van a család körül, egy dolgot kivéve: a kórház most benyújtotta a 25 ezer dolláros (vagyis nagyjából 7 millió forintos!) számlát. Persze a kis családnak ez sem szegi a kedvét, örülnek, hogy mindnyájan épségben vannak. Most a GoFundMe nevű közösségi finanszírozási oldalon kezdtek gyűjtésbe. Ha te is adakoznál, kattints erre a linkre!