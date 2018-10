Zseniális halloween-jelmezt talált ki tolószékes kisfiának az édesanyja – fotó

Blake Mompher ötéves, vidám kisfiú, aki családjával Ohióban él. Kortársaihoz hasonlóan ő is nagyon várja a Halloweent, amikor barátaival jelmezbe bújhatnak, és csokiért kilincselhetnek a szomszédoknál. Csakhogy Blake nyitott gerinccel született, másfél éves kora óta tolószékhez kötött, amit idén Hallowenre iskolabusszá alakítottak.

A roppant kreatív jelmezt a kisfiú édesanyja, Meghan Mompher tervezte, a kivitelezést pedig a barkácsmester nagypapa, Gray vitte véghez. A kartonpapírból készült, sárgára mázolt buszkarosszéria tökéletesen illeszkedik Blake kerekesszékéhez, oldalán pedig a „Blake megyei iskolák” felirat olvasható.

Meghan szerint Blake nagyon szereti a jelmezét. „Mindig ellenőrzi a buszt. Csak ül előtte, és várja a Halloweent, hogy végre élesben is vezethesse.” Természetesen szülei hagyják, hogy otthon néhány próbakörre is elvigye a szép sárga járgányt.

Tavaly Halloweenkor nagypapája homlokrakodó jelmezt készített unokájának, aki rajong mindenért, ami nagy és mozog.

A jelmezekről készült fényképek osztatlan sikert arattak az interneten, miután Blake édesanyja megosztotta őket. A Yahoonak elmondta, hogy szeretné, ha a többi nyitott gerinccel született gyermekek szülei is tudnák, hogy nincsenek egyedül. „Én húszhetes terhes voltam, amikor közölték a diagnózist, ami elsőre valóban nagyon ijesztő volt. De azt is mondták, hogy a gyermekem boldog életet is élhet.”