Eddig nővérek voltak, mostantól fivérek a nemváltó egypetéjű ikrek

Jack és Jace Grafe 23 évesek, de életüket Jaclyn és Jennifer néven kezdték 1995-ben egy baltimore-i konzervatív, keresztény családban. Az ikerlányok sokszor imádkoztak azért gyerekkorukban elalvás előtt, hogy fiúként ébredjenek fel, de ehhez 21 éves korukig várniuk kellett.

Nagykorúvá válásuk előtt nem sokkal, 2017 áprilisában kezdték el a hormonterápiát, majd augusztusban átestek a melleltávolító műtéteken is.

