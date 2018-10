Speciális műlábat kapott, újra jár a 4 éves kisfiú, aki mindkét lábát elveszítette

A közelmúltban új művégtagot kapott a 4 éves Viktorka, akinek háromévesen mindkét lábát amputálni kellett. Az új végtagban már “ízületek” is vannak, így a kisfiú sokkal ügyesebben tud mozogni vele.

Viktorka akkor veszítette el a lábait, amikor másfél évvel ezelőtt agyhártyagyulladást kapott, és a betegség miatt leállt a keringése a lába és a karja egy részén is. Emiatt mindkét lábát, és a kezein az ujjait is amputálni kellett. Speciális óvodába került, és sokat fejlődött, ám először teljesen merev protézist kapott, amivel sokkal nehezebb mozogni.

A régebbi lábbal is ügyesen járt a Viktor, csak azzal nem tudott leülni és felállni segítség nélkül, mivel nem volt térdízülete. Régóta vártuk, hogy megkaphassa azt a speciális műlábat, amivel már ez is sikerül neki. (…) Gyorsan belejött, és most már szépen jár vele. Egyelőre két mankóval, de ha ügyesebb lesz, már eggyel is képes lesz közlekedni